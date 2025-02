Felicitazioni dell’Assessore Grosjacques per il titolo mondiale juniores di Mattia Agostinacchio

Assessore al Turismo, Sport e Commercio, Giulio Grosjacques, a nome del Governo regionale, esprime le felicitazioni per la vittoria di Mattia Agostinacchio che ai campionati del mondo di Ciclocross di Lievin, Francia, ha conquistato il titolo mondiale juniores.

Dopo aver ottenuto l’argento iridato nella gara del Team relay, il giovane valdostano si conferma ai vertici della disciplina, dopo aver conquistato l’anno scorso il titolo europeo individuale sempre tra gli juniores.

“Si tratta di un’affermazione di assoluto valore per il nostro giovane", afferma l’Assessore Grosjacques. "Dopo le grandi prestazioni dell’europeo, - aggiunge - Mattia si conferma un atleta di assoluto valore nel ciclocross e questo titolo iridato lo proietta tra i migliori della disciplina e lo pone come uno dei giovani di grande prospettiva. Risultati che sono il frutto di un lavoro costante, di sacrifici e di determinazione e che danno lustro a tutta la Valle d’Aosta, in una disciplina spettacolare, ma al tempo stesso difficile. L’augurio è che possa proseguire in questa sua crescita così da recitare un ruolo importante negli anni, portando alto il nome della Valle d’Aosta.”