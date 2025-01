Atletica Valle d'Aosta: primaprova CDS di Cross - Sinalunga

Domenica 26 gennaio, contemporaneamente al resto di Italia, si è tenuta la prima prova nel Campionato di Società assoluti Toscana a Sinalunga (SI). A partecipare anche tre valdostani tesserati per il club G.P. Parco Alpi Apuane che hanno ottenuto ottimi piazzamenti nella gara assoluta da 10km. Migliore tra tutti è stato Leon Martinet (2005, G.P. Parco Alpi Apuane) che alla sua seconda gara con la maglia del nuovo club, ottiene un’importante 4a posizione nella classifica, incidendo positi- vamente sul punteggio per il campionato di società (secondo miglior posizionamento per il club). Martinet corre la gara in 37’15". Loic Proment (2004, G.P. Parco Alpi Apuane) conclude all’8o posto con il tempo di 38’24", mentre Jean Pierre Vallet (2002, G.P. Parco Alpi Apuane) è 12o in 38’47".

Martinet: "È stata una gara molto divertente. Mezz’ora prima della partenza diluviava a dirotto, poi è uscito il sole e il tracciato era completamente fangoso. Infatti siamo andati abbastanza piano. Stavo bene."

Proment: "Percorso reso difficile dalla forte pioggia prima della partenza con molto fango e curve strette. Nei primi giri sono partito in controllo per cercare di aumentare nella fine. Contento per il risultato."

Vallet: "Ottime sensazioni fino al settimo km, a tratti divertente per il fango e il pubblico accoglien- te della Toscana. Poi un dolore intercostale mi ha fatto rallentare parecchio ma ho voluto portarla comunque a termine. Un po dispiaciuto e arrabbiatom, ma comunque felice per la trasferta e le sensazioni della prima parte di gara che promettono bene per la stagione appena iniziata."

Classifica