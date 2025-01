Libera Energia Arti Marziali lancia il primo corso di formazione per istruttori di karate in Valle d'Aosta

Nel 2024, l'associazione sportiva Libera Energia Arti Marziali, in collaborazione con l'Istituto di Formazione C.S.A.In., ha raggiunto un traguardo importante per il panorama sportivo valdostano: ha ottenuto le certificazioni per avviare i corsi di formazione per allenatori e istruttori di karate. Questo risultato la rende la prima e unica realtà in Valle d'Aosta a poter offrire una formazione professionale in questo settore.

La possibilità di formare nuovi tecnici in loco rappresenta un'opportunità significativa per gli atleti valdostani che desiderano intraprendere la carriera di insegnante. Grazie a questa iniziativa, non sarà più necessario affrontare lunghi spostamenti verso altre regioni, né sostenere i costi elevati legati a corsi fuori regione. Il corso di formazione, che si propone di offrire un'educazione moderna e approfondita, ha anche l'obiettivo di incrementare l'interesse del pubblico verso il karate shotokan, un’attività sportiva che, oltre a favorire la crescita fisica, risulta fondamentale per lo sviluppo personale.

Il programma didattico del corso è strutturato in modo da fornire una preparazione completa e pratica, con un focus particolare sulla didattica e sulla gestione di una classe di karate. I partecipanti avranno l'opportunità di apprendere da esperti del settore, tra cui i docenti nazionali C.S.A.In. Diego Carcassi e Monica Costa, insieme al presidente del comitato regionale C.S.A.In. Claudio Herin.

Il corso avrà inizio lunedì 20 gennaio e si concluderà con la sessione di esami il 22 maggio. Al termine del percorso formativo, i partecipanti che supereranno l’esame finale riceveranno il Diploma Nazionale, il tesserino e verranno iscritti nel registro Nazionale dei Tecnici abilitati e riconosciuti dal CONI. Ciò consentirà loro di iniziare immediatamente a collaborare con le Associazioni Sportive, portando un contributo concreto alla diffusione e alla crescita del karate in Valle d'Aosta.