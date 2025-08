A Saint-Barthélemy una giornata di sport, sapori e cultura

Vivere la montagna in tutto il suo splendore e in grande tranquillità, guardandosi attorno e scoprendo anche gli angoli più nascosti. Sabato 23 agosto, in occasione della prima edizione dello Stars Trail Luseney by Rossignol di Saint-Barthélemy, ci sarà ampio spazio anche per gli appassionati che non hanno mai sognato di indossare un pettorale per misurarsi contro il cronometro.

STL Fam è la formula perfetta per chi desidera abbinare a una semplice camminata la degustazione di prodotti tipici della Valle d’Aosta, alternati a momenti esplorativi insieme agli esperti dell’Osservatorio astronomico. I 2,5 chilometri nei dintorni di Lignan saranno intervallati da cinque punti in cui i sapori del territorio si fondono alla storia e alla cultura. Nelle aree di Castelliere, Planetario, Osservatorio, Forno di Saquignod e Chiesa di Lignan saranno predisposte alcune attività che permetteranno di scoprire le particolarità di Saint-Barthélemy.

Il gusto sarà uno dei grandi protagonisti. Nei cinque luoghi individuati saranno anche presenti ristori in cui assaggiare formaggi d’alpeggio, salumi locali, dolci artigianali, calici di vino, il pano nero prodotto per l’occasione dagli abitanti di Saquignod e molto altro, grazie alla sinergia tra il comitato organizzatore e diverse aziende valdostane, sinonimo di qualità e tradizione. Un’esperienza autentica tra natura, cultura e sapori.

La quota di partecipazione (che include anche alcuni gadget, tra cui una sacca e una tazza in alluminio) è di 20 euro per gli adulti e di 15 euro per gli under 10. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 19 agosto sul sito stl2025.trail-vda.it o su irunning.it . A disposizione solo 150 posti per l’iniziativa che partirà alle 9 da cinque punti differenti, con ritrovo alle 8.30 nell’area Leyssé. I partecipanti infatti saranno suddivisi in 5 gruppi e, accompagnati da una guida, ruoteranno nelle cinque aree predisposte lungo il percorso.

Chi invece non vede l’ora di correre tra i sentieri di Saint-Barthélemy, può scegliere tra la STL50 e la STL15, le due gare intitolate a Luca e Mario Reboulaz e valide ai fini UTMB Index e ITRA, oltre alla STL25 che attribuirà punti per il Tour Trail Valle d’Aosta. La prima ha un dislivello positivo di 3.300 metri D+, la seconda di 1.850 metri D+, con passaggi anche nei pressi dei rifugi Cuney e Magià e del bivacco Luca Reboulaz, luogo simbolo dell’evento.