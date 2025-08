“52-2000 del Biellese”, meno di quarantotto ore alla partenza

Mancano meno di quarantotto ore alla partenza: i due runners biellesi Gabriele Gazzetto e Francesco Nicola sono pronti per l’iniziativa 52-2000 del Biellese, ovvero unire in tre giorni tutte le montagne che superano i 2000 metri d’altitudine nel biellese.

L’idea è loro, e l’obiettivo è comune: fare conoscere il territorio e presentare all’opinione pubblica l’esperienza di montagna locale.



“Tante persone non conoscono questi 2000 nel Biellese, e per questo abbiamo voluto portare il nostro percorso alla loro attenzione – dichiara la solida coppia di amici - . Il nostro scopo è promuovere questa iniziativa sportiva, non competitiva, ma di puro divertimento, sui nostri sentieri e sulle nostre montagne”.



Sorge spontaneo un quesito: come si stanno preparando Gabriele e Francesco per questa nuovissima esperienza, immersa nel panorama montano?

“Porteremo con noi lo stretto necessario: zainetto, un litro d’acqua e barrette o qualcosa che ci aiuti, durante il percorso. Per qualsiasi evenienza, sarà importante essere provvisti anche di un kit di Pronto Soccorso. Indosseremo dei pantaloncini, un giubbino termico e una maglietta di ricambio. Il tutto per essere leggeri – spiegano i due runners – . Potremo contare sull’appoggio di alcuni amici, che ci forniranno altro abbigliamento o degli accessori utili. Per esempio, quando dovremo percorrere un tratto in bicicletta, avremo bisogno di parti termiche, che non avremo appresso”.





Come stanno vivendo questi momenti prima dell’evento? “Non siamo tesi, ma carichi. E’ un piacere vivere questa esperienza. Siamo uniti da una grande amicizia, nata in montagna, dalla corse e dal ritrovarsi nei sentieri”.



L’augurio dei due amici? Trovare tante persone, che li sostengano moralmente e li incitino nei rifugi e anche durante il percorso.

Di seguito, l’itinerario…