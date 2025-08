Skiroll: Doppietta Esercito con Pittin-Poli a Rapy di Verrayes

Due giorni di Coppa Italia, a Rapy di Verrayes, con la disputa, ieri, della Sprint giornata piena, oggi, con il prologo Individuale e l’Inseguimento per Giovani, Senior e Master, e la Mass start per le categorie giovanili. Nel giorno della doppietta del Centro sportivo Esercito, grazie a Cristina Pittin e Fabrizio Poli, da segnalare le ottime prestazioni offerte dagli atleti della squadra Asiva di Fondo, con Claire Frutaz, Martina Bisson, Corinen Beltrami, Yannick Farinet e Fabio Restano, che conquistano il podio nelle rispettive categorie.

Categoria Giovani/Senior * 2 km Ind – 8 km Ins, f / 16 km Ins m – CpI. Fa segnare il miglior crono in entrambi i format e sale sul gradino più alto Cristina Pittin (Cse; 24’56”), su Lisa Bolzan (Orsago; 25’16”) e Anna Maria Ghiddi (Olimpic Lama; 25’17”). Dal 5° al 7° posto, del Centro sportivo Esercito, Martina Bellini, Lucia Isonni e Claire Frutaz (26’40”; 2° Juniores); 9° Martina Bisson (Cse; 27’19”; 2° Aspiranti); 12° Corinne Beltrami (Sc Drink; 27’27”; 3° Juniores); dal 16° al 18° posto, Julie Bagnod (Torgnon 2.0; 4° Aspiranti), Martina Tullia Trentin (Sc Drink) e Amélie Fragno (Pol. Pollein; 5° ASpiranti); 21° e 22° Emilie Beltrami (Se Drink) e Aline Verthuy (Sc Amis de Verrayes). Al maschile, nono nel Prologo, s’impone Fabrizio Poli (Cse; 37’08””) a precedere Emanuele Bechis (Entraque; 37’28”1) e Jacopo Giardina (Valdobbiadene; 37’28”3). Al 5° posto Tommaso Cuc (Under Up; 37’28”1); 7° Mikael Abram (Cse; 37’28”3); 15° e 16° Fabio Restano (Cse; 39’54”; 2° Junior) e Yannick Farinet (Sc G.S. Bernardo; 1° Aspiranti); dal 25° al 28° Aron Benetti (Sc Gran Paradiso), Dennis Perrin (Torgnon 2.0)I, Cédric Nex (Sc Amis de Verrayes) e Mathias Bastrenta (Sc Gressoney MR); 30° Orlando Carraro (Sc Brusson); dal 37° al 40, Simon Scalvino (Sc Fallère), Hervé Plater (S St-Barthélemy), Philippe Imperial (Sc Valdigne MB) e Emil Lazier (Sc Gressoney MR); 42° e 43° Mattia Goi e Jacopo Cavorsin (Sc Amis de Verrayes).

Categoria Allievi * 8 km – CpI Mass start – Vittoria della laziale Sara Proietti Cignitti (22’34”). Al maschile, successo del francese Aliott Maury (18’46”). Al 4° e 5° posto Pietro Quattrone (Sc Fallère) e Simone Pession (Sc Amis de Verrayes).

Categoria Ragazzi * 4 km – CpI Mass start – Terzo posto di Viola Bochicchio (Torgnon 2.0; 13’14”) alle spalle di Martina Facchinelli (Meade2Win; 12’42”) e di Luna Daruni Ciaffi (Winter Subiaco; 12’43”). In campo maschile piazza d’onore di Noah Desayeux (Sc Amis de Verrayes; 12’12”) nella gara vinta da Davide Trettel (Cermis; 12’03”9) e, terzo, Andrea Casagrande (Orsago; 12’14”).

Categoria Cuccioli * 2 km –Mass start – Doppietta del Winter Subiaco grazie a Sara Di Fusco e Giacomo Maci.

Categoria Baby * 1,3 km – Mass start – A imporsi sono Sophia Kosutta (Mladina) e Geremia Gaiotto (Orsago).