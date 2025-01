Partenza rappresentativa VDA Trofeo CONI winter

Tutto è pronto per la partenza della delegazione valdostana alla Terza Edizione del Trofeo CONI Winter che si svolgerà in Abruzzo con la partecipazione delle discipline sportive rappresentate dalle federazioni FISI, FISG e FITRI.

Dal 16 al 19 gennaio, 32 atleti dai 10 ai 14 anni, accompagnati da 7 tecnici e dal Presidente Regionale CONI Valle d’Aosta, Jean Dondeynaz, saranno impegnati nelle varie competizioni previste per confrontarsi con più di 700 coetanei di tutta Italia. Un’importante occasione di crescita sportiva, umana e culturale favorita da un contesto giocoso e di divertimento nel quale mettere in pratica i valori dello sport.

Come per l’edizione estiva, il Trofeo CONI – edizione winter sarà inaugurato con una Cerimonia di Apertura e, dopo una giornata e mezzo di gare, si concluderà con la Cerimonia di Chiusura in cui sarà premiata la Regione vincitrice.

In questa occasione gli atleti rossoneri porteranno con loro la bandiera ufficiale della regione Valle d'Aosta che è stata consegnata lo scorso lunedì 30 dicembre presso Palazzo Regionale da parte del Presidente Renzo Testolin e dall’Assessore Giulio Grosjacques al presidente del Comitato Regionale CONI Jean Dondeynaz accompagnato dai due atleti più piccoli della rappresentativa, Nicole Macrì e Michael Bianchi.

La Cerimonia di apertura si terrà nel Comune di Celano mentre quella di chiusura nel vicino paese di Ovindoli.

I nostri atleti saranno impegnati nelle gare a Roccaraso per l’hockey e il pattinaggio artistico, mentre l’Altopiano delle Rocche e Rocca di Mezzo per lo sci alpino, lo sci di fondo e il winter triathlon.

Sarà inoltre l’occasione per il Presidente Jean Dondeynaz di avviare il conto alla rovescia, ritirando la fiaccola della manifestazione, per l’edizione 2025 che è stata ufficialmente assegnata alla nostra Regione.

Di seguito gli atleti e gli accompagnatori che rappresenteranno la Valle d’Aosta al Trofeo CONI Winter 2024:

SCI ALPINO

Atleti: Rizzi Bianca

Pigni Valentina

Dondeynaz Mathieu

Sapia Martina

Testolin Simone

Turco Martino

Chabod Leon

Cossu Chantal

Tecnici: Lariviere Thomas

Canonico Tommaso

SCI DI FONDO

Atleti: Vittaz Elody

Ianniello Andrea

Ianniello Marco

Benetti Alenie

Nicoletta Joel

Donnet Cedric

Trento Severine

Chabod Arline

Tecnico: Vittaz Laurent

HOCKEY

Atleti: Balan Alexandru Ionut

Bianchi Michael

Caccavale Gioele

Cellini Gabriel

Dosso Maurice Joel

Mocanu Alessio Nicolas

Meneghetti Noah

Monteiro Fernandes Francesco

Plesca Cristian

Macri' Nicole

Tecnici: Lombardo Fabio

Meneghetti David

ARTISTICO

Atleti: Fanti Alice

Frau Diletta

Tecnico: Chamonin Sophie

WINTER TRIATHLON

Atleti: Borbey Cecilie

Cadin Cecilia

Bortolotti Enea

Carnesecca Mattia

Tecnico: Alladio Luca