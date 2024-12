Monte Zerbion Skyrace, aprono l’1 gennaio le iscrizioni

Due gare skyrace e altrettante vertical di respiro internazionale, che tornano nel 2025. Si avvicina il 17 maggio, quando sui sentieri di Châtillon (Valle d’Aosta) si daranno appuntamento centinaia di appassionati dello skyrunning, che avranno la possibilità di correre la quarta edizione della Monte Zerbion Skyrace al fianco di campioni e professionisti del mondo dello skyrunning.

In queste settimane il comitato organizzatore ha messo a punto il regolamento - disponibile sul sito - e ora lancia le iscrizioni, che apriranno con i festeggiamenti del nuovo anno. Da mercoledì 1 gennaio 2025 sarà infatti possibile riservare uno dei 600 pettorali a disposizione per partecipare a una delle quattro gare in programma tra poco più di quattro mesi. Le adesioni rimarranno aperte fino a domenica 11 maggio o al raggiungimento del limite massimo fissato. Le quote di iscrizione rimarranno bloccate fino all’11 febbraio, poi dal giorno seguente è previsto l’aumento di 5 euro.

A Châtillon le novità non mancano. La MZS22, in versione Skyrace, è entrata nel circuito internazionale Merrell Skyrunner World Series e sarà la nona prova del calendario. In parte rivisto il percorso della MZS14,5, leggermente più corto rispetto al passato, con un disegno che porterà i concorrenti su nuovi sentieri.

Confermati i due vertical. La prova di 9,5 chilometri, 2.200 metri di dislivello positivo con partenza da Châtillon e arrivo in cima allo Zerbion, anche il prossimo anno farà parte del calendario internazionale VK Open Championships. La 5,5 chilometri (850 metri D+) sarà una prova accessibile a tutti, anche agli under 18 e alle persone con disabilità.