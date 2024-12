Tennis Open Minini: Gabriela Vianna Cé e Gabriele Bosio trionfan in un'edizione da leggendari

Organizzato dal Tennis Club Chatillon St-Vincent, con il supporto della MdM di Chatillon e della famiglia Minini, l’edizione 2024 si è rivelata un grande successo, tanto sul piano organizzativo quanto sul piano tecnico. Il ritorno di questa manifestazione, che vuole onorare la memoria di Giorgio Minini, ha portato numerosi complimenti da parte degli atleti e degli appassionati, che in queste due settimane hanno affollato le tribune del Pala Bortoletto, completamente ristrutturato per l'occasione.

Nel pomeriggio di domenica, sono state giocate le finali, che hanno assegnato i titoli e aggiornato l'albo d'oro del Memorial Minini. Nel singolare femminile, Gabriela Vianna Cé (nella foto) (TS1) ha confermato il suo ruolo di favorita, battendo Federica Di Sarra con un netto 6/3, 6/3 in un'ora e quaranta minuti di gioco. Nonostante alcuni buoni spunti da parte della Di Sarra, la brasiliana ha mostrato una regolarità impeccabile, riuscendo a imporsi grazie a due break fondamentali che hanno determinato l’esito della partita.

Gabriele Bosio

La finale maschile, invece, ha offerto un confronto più combattuto, durato oltre due ore. Gabriele Bosio (TS3) ha avuto la meglio su Andrea Colombo (2.3) con il punteggio di 1/6, 6/3, 6/4. L'incontro è iniziato con un primo set travolgente per Colombo, che ha chiuso rapidamente 6/1, ma Bosio ha reagito con grande determinazione, recuperando nel secondo parziale con un 6/3 in soli 37 minuti. Il momento decisivo è arrivato nel terzo set, quando Bosio ha strappato il servizio a Colombo, ottenendo un vantaggio che si è rivelato decisivo per il successo finale. Con una serie di break e contro-break, il match è diventato sempre più equilibrato, ma alla fine è stato Bosio a prevalere.

Concludendo questa edizione, il direttivo del Tennis Club Chatillon St-Vincent si prepara già a fare il punto sull'organizzazione e a programmare la prossima edizione, che nel 2025 segnerà un anniversario importante: il trentennale della scomparsa di Giorgio Minini. L'obiettivo è fare ancora di più per celebrare degnamente la memoria di un grande amico del tennis valdostano.

Risultati Incontri Open Nazionale Chatillon – Memorial Giorgio Minini

Domenica 22 dicembre

Singolare Maschile – Finale

TS3 Gabriele Bosio (2.2) vs Andrea Colombo (2.3) 1/6, 6/3, 6/4

Singolare Femminile – Finale

TS1 Gabriela Vianna Cé (2.1) vs TS2 Federica Di Sarra (2.1) 6/3, 6/3