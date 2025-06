Presentazione Giornata Nazionale dello Sport 2025

Da qualche anno a questa parte la prima domenica di giugno, in contemporanea su tutto il territorio Nazionale, si tiene la “La Giornata Nazionale dello Sport”; manifestazione istituita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con la direttiva del 27 novembre 2003. Quest’anno, però, il calendario de “La Giornata Nazionale dello Sport” cambia, a seguito della richiesta della Santa Sede di abbinare la manifestazione al Giubileo degli Sportivi: pertanto, l'edizione 2025 è prevista per sabato e domenica prossimi, 14 e 15 giugno.

Sotto la direzione dei Comitati Regionali Coni, in coordinamento con gli organismi sportivi territoriali ed insieme agli Enti Locali, in tutta Italia verranno organizzate diverse manifestazioni all’insegna di chi ama e pratica lo sport per valorizzare la funzione dello stesso quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell'individuo, di miglioramento delle qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile.

In Valle d’Aosta, considerato che nello stesso week-end nell’intera plaine di Aosta si svolgerà il TempoCasa Cup McLyon Trophy (evento calcistico per Under 14 che raccoglierà più di 3000 persone), il Comitato Regionale Coni ha deciso di approfittare dell’occasione e organizzare la “Giornata Nazionale dello Sport” in collaborazione con il Comité Sportif de la Vallée d’Aoste. In particolare, nell’area verde di Gressan, verrà riservata un’area per lo svolgimento delle attività targate Coni Valle d’Aosta

La Giornata Nazionale dello Sport si svolgerà nell’intera giornata di sabato 14 giugno: nel pomeriggio, alle ore 15 sono previsti i saluti istituzionali da parte del presidente del Coni Valle d’Aosta Jean Dondeynaz, del presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta Renzo Testolin, dell’assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali Carlo Marzi e dell’assessore al Turismo, Sport e Commercio Giulio Grosjacques. La cerimonia di Gressan sarà trasmessa in diretta a Piazza del Popolo a Roma, sede de “La Giornata Nazionale dello Sport” della Capitale, e terminerà con un’esibizione di tango argentino.

Gli stand di società e federazioni sportive valdostane (a seguire l’elenco delle discipline che sono rappresentate) saranno disponibili nell’area verde di Gressan già nel pomeriggio di venerdì 13, per tutta la giornata di sabato 14 e fino alla mattina di domenica 15 giugno.

Di seguito le attività presenti nel corso dell’evento: