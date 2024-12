Rugby: Lo Stade Valdôtain conquista Savona con due vittorie convincenti

Il 21 dicembre 2024 è stato un giorno da ricordare per lo Stade Valdôtain Rugby, che ha chiuso l’anno con due belle vittorie, una per la categoria U16 e una per la Seniores, entrambe in trasferta a Savona. I giovani leoni e leoncini della squadra valdostana hanno dimostrato grande determinazione e spirito di squadra, mettendo in campo prestazioni di altissimo livello.

Il match di Serie B, che si è giocato nel pomeriggio sul campo sportivo di Savona, ha visto lo Stade Valdôtain Rugby prevalere con il punteggio di 38-24. La partita, iniziata con alcune difficoltà, ha visto gli uomini di Luis Otano, German Parra e Stefano Ferrucci recuperare gradualmente il terreno perso. Il Savona, infatti, ha preso un buon vantaggio iniziale grazie a un paio di punizioni e una meta trasformata, portandosi sul 13-0 dopo i primi 15 minuti.

Lo Stade ha reagito con carattere: la prima meta arriva al 25’ con Maietti, ma il Savona non si è fatto pregare e risponde subito con un'altra punizione al 30’. Il 16-5 a favore dei padroni di casa non ha però intimidito i valdostani, che sono riusciti a segnare una seconda meta al 33’, ancora con Maietti, chiudendo il primo tempo sotto di soli 6 punti (16-10).

Nel secondo tempo, lo Stade ha preso il controllo del gioco: Lancione segna una meta fondamentale all’inizio della ripresa, portando il punteggio sul 16-24. Nonostante una reazione del Savona, che ha ridotto il divario al 6’ (19-24), la squadra valdostana ha mantenuto la lucidità e allungato grazie alle mete di Barbieri (17’) e Duc (38’), con Noval sempre preciso nelle trasformazioni. Il punteggio finale di 38-24 riflette la superiorità della squadra nella seconda metà di gara, che ha saputo gestire al meglio i momenti di difficoltà e sfruttare i punti di forza.

Lorenzo Seghesio, uno dei giocatori protagonisti di questa vittoria, ha commentato così a fine partita: "Siamo partiti molto sottotono e ci siamo fatti trascinare dal gioco del Savona, un gioco un po' caotico e pieno di errori. Il punteggio dei primi minuti ha rispecchiato l'atteggiamento iniziale, ma abbiamo mantenuto la concentrazione e, minuto dopo minuto, abbiamo iniziato a costruire, meta dopo meta. Li abbiamo superati e preso il punto bonus. Per me è l’ultima partita, poiché partirò per il Belgio a gennaio, ma lascio un pezzo di cuore allo Stade. Sono certo che i ragazzi finiranno al meglio il Campionato!”

La mattinata di sabato 21 dicembre aveva visto scendere in campo i giovani dell’U16, che hanno letteralmente dominato il match contro il Savona Rugby, vincendo con un impressionante 74-12. I ragazzi allenati da Giovanni Malavasi hanno messo in mostra una prestazione straordinaria, segnando una valanga di mete e dimostrando un livello di gioco decisamente superiore rispetto agli avversari.

La partita è stata un monologo valdostano, con i ragazzi dello Stade che hanno subito preso il comando del gioco, non lasciando spazio ai tentativi di rimonta dei savonesi. Con il supporto dei loro allenatori e l’energia dei giovani giocatori, che hanno dato tutto in campo, la vittoria è arrivata senza troppi patemi, con il punteggio finale che testimonia la grande superiorità dello Stade Valdôtain in questa categoria.

Il sabato a Savona è stato quindi un giorno indimenticabile per lo Stade Valdôtain, che ha festeggiato due vittorie fondamentali sia per la Seniores che per l’U16. Le performance delle due squadre sono state una dimostrazione della forza e della determinazione della squadra valdostana, che si prepara a chiudere l’anno con grande entusiasmo. Le vittorie di sabato confermano il crescente livello di competitività e il talento che contraddistingue la squadra, augurandosi di proseguire su questa strada anche nel nuovo anno. Bravi leoni e leoncini!