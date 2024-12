Tennis: Open Minini, si accende la passione con sfide cruciali

La competizione, che ha già visto un inizio di grande intensità, raggiunge una fase decisiva con i primi scontri ad alta tensione. Mercoledì 18 dicembre, l'attesa cresce con ben 14 incontri in programma, tra cui 8 nel Singolare Maschile, 2 nel Singolare Femminile e 4 nel Doppio Maschile, promettendo spettacolo e sfide mozzafiato che determineranno i migliori del torneo.

Nel Singolare Maschile, martedì 17 dicembre, si sono registrate diverse vittorie significative. Davide Aschieri ha avuto la meglio su Andrea Albiero con un netto 6/4, 6/1, mentre Tommaso Vola ha dominato Gioele Noé con un 6/2, 6/1. Gabriele Mellerio ha superato Giovanni Boi con un convincente 6/2, 6/4, e Francesco Pansecchi ha dovuto sudare ma ha vinto su Giovanni Agostinetto con un 6/7, 6/1, 6/1. Gli altri incontri hanno visto il successo di Lorenzo Comino su Filippo Giovannini (6/3, 6/3) e Nicolò Consonni su Riccardo Rizzo (6/2, 6/4). I match di mercoledì si preannunciano cruciali per la selezione dei dieci migliori giocatori del torneo.

Il Singolare Femminile ha già regalato emozioni, con la 17enne di casa Eleonora Toniolo, che ha combattuto strenuamente ma è stata superata dalla più esperta Nicole Maccario. Nella parte bassa del tabellone, Beatrice Zappa ha avuto bisogno di tre set per superare Bianca Baroglio, dopo aver perso il primo set nettamente. Le partite odierne, con Anna Lanciaprima che sfida Nicole Maccario e Beatrice Zappa opposta a Valentina Merku, promettono sfide agguerrite e tanto spettacolo.

Nel Doppio Maschile, martedì ha visto l’eliminazione di ben quattro coppie valdostane, tra cui le formazioni di Frederic Dalle, Lapo Stelitano e Davide Freydoz, che hanno ceduto il passo a squadre più quotate come i fratelli Carpano e Gabriele Mellerio e Pietro Genovesi. Le sfide di mercoledì 18 dicembre sono particolarmente attese, con Noah Canonico e Alessandro Dragoni pronti a scendere in campo per difendere i colori di casa contro Vittorio Gallerio e Jacopo Oppezzo. Altri incontri di doppio, come quello tra Andrea Albiero e Alessandro Maina contro Riccardo e Cesare Carpano, aggiungono ulteriore suspense alla giornata.

Concludendo una giornata che si preannuncia ricca di emozioni, gli occhi sono puntati sui singoli match che definiranno le ultime fasi del torneo. La competizione è ormai arrivata a un punto cruciale e ogni incontro potrebbe cambiare le sorti del torneo. Gli appassionati sono pronti a seguire da vicino le gesta degli atleti, con la speranza che emergano i campioni che rappresenteranno al meglio la tradizione tennistica di Chatillon.

Calendario degli Incontri - Mercoledì 18 dicembre

Singolare Maschile:

12:00 Nicolò Consonni (2.4) vs Riccardo Campagnola (2.3)

12:00 Mirko Lagasio (2.3) vs Gabriele Mellerio (2.5)

13:30 Alessandro Dragoni (2.3) vs Andrea Colombo (2.3)

13:30 Luca Parenti (2.3) vs Lorenzo Comino (2.4)

14:00 Leonardo Taddia (2.3) vs Davide Aschieri (2.5)

15:30 Alberto Morolli (2.3) vs Tommaso Vola (2.4)

15:30 Denis Spiridon (2.3) vs Gilberto Ravasio (2.4)

18:30 Filiberto Fumagalli (2.3) vs Francesco Pansecchi (2.5)

Singolare Femminile:

15:30 Anna Lanciaprima (2.5) vs Nicole Maccario (2.7)

17:00 Valentina Merku (2.5) vs Beatrice Zappa (2.6)

Doppio Maschile: