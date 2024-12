Le eccellenze dello sport valdostano premiate dal CONI

Il 17 dicembre 2024, la Sala Monte Bianco del Grand Hotel Billia di Saint Vincent ha ospitato l’attesa cerimonia di consegna delle Onorificenze Sportive organizzata dal CONI Valle d’Aosta, a seguito dell’annuale riunione del Consiglio Regionale. L’evento ha visto la partecipazione di numerose autorità e ha celebrato l’impegno e i risultati degli atleti, tecnici, dirigenti e società che hanno dato lustro al movimento sportivo valdostano nell’anno 2022. Le Onorificenze Sportive, tra cui le Stelle al Merito Sportivo, le Palme al Merito Tecnico e le Medaglie al Valore Atletico, sono un riconoscimento tangibile per il contributo dato al mondo dello sport e per i traguardi raggiunti in ambito agonistico.

Il Presidente del CONI Valle d'Aosta, Jean Dondeynaz, ha presieduto la cerimonia, accompagnato da numerose figure istituzionali che hanno premiato i protagonisti della serata, tutti accomunati dalla passione per lo sport e dall'orgoglio di rappresentare la propria Regione a livello nazionale e internazionale. La Valle d'Aosta si è confermata una realtà di grande prestigio, con atleti che continuano a primeggiare in diverse discipline, ma anche con una struttura organizzativa solida e professionale grazie all’impegno dei dirigenti e delle società.

Tra i premiati, la Medaglia d'Oro al Valore Atletico è stata conferita a Simone Origone, vincitore della Coppa del Mondo di Sci di velocità, e a Gaia Tormena, campionessa mondiale di Fuoristrada XCE Eliminator, a testimonianza di un eccellente spirito agonistico e di risultati straordinari a livello internazionale.

Anche la Medaglia d'Argento al Valore Atletico ha visto protagonisti nomi di spicco, come Martina Berta, seconda classificata al Campionato Mondiale di Fuoristrada Team Relay, e Martina Gallieni, che ha conquistato il terzo posto nel Campionato Mondiale di Trial delle Nazioni. Un riconoscimento anche per Alessandro Saravalle, terzo classificato nel Campionato Mondiale di Triathlon Cross Individuale.

La Medaglia di Bronzo al Valore Atletico ha premiato atleti che si sono distinti con ottimi risultati a livello nazionale e internazionale: tra questi Elisa Bulla e Gaia Gamba, campionesse italiane di bocce a coppie, Alessandro Busca, campione italiano di Volo a vela, e Tommaso Leoni, ottavo alle Olimpiadi nel Snowboard cross, solo per citarne alcuni.

Le Benemerenze per i dirigenti hanno visto premiati Pier Giorgio Ottenga con la Stella d'Argento al Merito Sportivo e Giuseppe Briarava, Claudio Cheraz, Rosa Falletti e Walter Treves con la Stella di Bronzo al Merito Sportivo, a riconoscimento del loro fondamentale impegno nell’organizzazione e promozione dello sport valdostano.

Non sono mancati anche i premi alle società sportive che si sono contraddistinte per il loro operato: la Stella d'Oro al Merito Sportivo è stata assegnata allo Sci Club Brusson, mentre la Stella d'Argento è andata allo Sci Club Corrado Gex. La Stella di Bronzo al Merito Sportivo è stata conferita allo Sci Club Valdigne Mont Blanc e al Velo Club Courmayeur Mont Blanc, realtà che contribuiscono con passione e dedizione alla crescita e alla visibilità dello sport in Valle d’Aosta.

Durante la cerimonia, sono stati anche conferiti dei riconoscimenti speciali, tra cui quelli per Martina Berta e Charlotte Bonin, le uniche due atlete valdostane a partecipare rispettivamente alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024. Un altro premio speciale è stato attribuito a Sergio Pellissier, per la sua carriera esemplare nel calcio, prima da giocatore e capitano, poi da dirigente, infine da presidente del Chievo Verona, in un mondo calcistico sempre più privo di figure simbolo.

La serata è stata un emozionante tributo al mondo dello sport, un’occasione per celebrare i trionfi raggiunti ma anche per esprimere gratitudine verso chi ogni giorno lavora dietro le quinte per mantenere vivo il movimento sportivo in Valle d’Aosta. L’incontro ha posto l’accento sul valore dello sport come veicolo di valori positivi e come fonte di orgoglio per tutta la regione.

Elenco dei premiati:

Medaglia d’Oro al Valore Atletico

Simone Origone – Vincitore Coppa del Mondo – Sci di velocità

Gaia Tormena – Campionessa Mondiale – Fuoristrada XCE Eliminator

Medaglia d’Argento al Valore Atletico

Martina Berta – 2° classificata Campionato Mondiale – Fuoristrada Team Relay

Martina Gallieni – 3° classificata nel Campionato Mondiale – Trial delle Nazioni

Alessandro Saravalle – 3° classificato Campionato Mondiale – Triathlon Cross Individuale

Medaglia di Bronzo al Valore Atletico

Elisa Bulla – Campionessa Italiana Bocce – Volo a coppie

Alessandro Busca – Campione Italiano Volo a Vela – Distanza Libera

Alessandro Cintori – 3° classificato Campionato Europeo – Hockey Inline

Samuela Comola – 5° classificata alle Olimpiadi Biathlon – Team Relay 4x6km

Fabiola Conti – 6° classificata Campionato Mondiale – Corsa in Montagna

Gaia Gamba – Campionessa Italiana Bocce – Volo a coppie

Tommaso Leoni – 8° classificato alle Olimpiadi – Snowboard Cross

Eleni Pjollaj – Campionessa Italiana – Lotta Femminile 72kg

Elodie Rosset – Campionessa Italiana – Dama Italiana a Squadre

Stella d’Argento al Merito Sportivo – Dirigenti

Pier Giorgio Ottenga

Stella di Bronzo al Merito Sportivo – Dirigenti

Giuseppe Briarava

Claudio Cheraz

Rosa Falletti

Walter Treves

Stella d’Oro al Merito Sportivo – Società

Sci Club Brusson

Stella d’Argento al Merito Sportivo – Società

Sci Club Corrado Gex

Stella di Bronzo al Merito Sportivo – Società

Sci Club Valdigne Mont Blanc

Velo Club Courmayeur Mont Blanc

Riconoscimenti Speciali