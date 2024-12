Campionati Valdostani Assoluti di Padel: Iniziata la Sfida al Pala Bortoletto di Chatillon

Periodo intenso per il Tennis Club Chatillon Saint-Vincent, che dopo una pausa di quattro anni ha rifondato con entusiasmo l’Open Nazionale di Tennis – Memorial Giorgio Minini, ma non solo. Il club è anche protagonista dell’organizzazione dei Campionati Valdostani Assoluti di Padel, che si stanno svolgendo presso il Palazzetto dello Sport di Chatillon, il Pala Bortoletto, diventato il centro dell’attività regionale promossa dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. Questo evento è uno dei due appuntamenti principali nel calendario sportivo valdostano, insieme al Memorial Minini di tennis.

I Campionati Valdostani Assoluti di Padel vedono la partecipazione di 21 coppie, suddivise tra il tabellone di doppio maschile, con 26 partecipanti, e quello di doppio misto, con 8 coppie. La competizione di doppio maschile è divisa in due sezioni, con la prima che include nove doppi di quarta fascia, tra cui le quattro coppie teste di serie. La testa di serie numero 1 è assegnata a Noah Canonico e Luca Chiarolanza, seguiti da Alex Salvi e Joseph Albace (TS2), Mattia De Tommaso e Nathanael Chabod (TS3), e Paolo Lunghini ed Erik Montegrandi (TS4). In attesa di affrontare i primi confronti, queste coppie si preparano ad affrontare le formazioni già inserite nel tabellone finale. Tra i favoriti per il titolo, i giocatori di seconda fascia Federico Allegri e Henri Martinet sono la testa di serie numero 1, mentre Edoardo Bal (fascia 2) e Alberto Cazzato (fascia 4) sono la TS2. Altri accoppiamenti interessanti includono la coppia composta da Lorenzo Valente e Tommaso Rossin, e quella di Loris Farinet e Massimo Martini, entrambi di fascia 3.

Anche il doppio misto propone quattro teste di serie: Valeria Campigotto e Federico Allegri (TS1), Monica Cantele e Davide Zorzi (TS2), Annuska Como e Giorgio Tripodi (TS3), e Edoardo Bal e Nicole Gerard (TS4). Le fasi finali della competizione sono in programma per il prossimo fine settimana, con le partite decisive previste per domenica 22 dicembre, in modo da evitare sovrapposizioni con le finali dell’Open di tennis.

Gli incontri del tabellone del doppio maschile sono iniziati sabato 14 dicembre, con quattro match disputati nel weekend. A causa dell'assenza della TS1 (Noah Canonico e Luca Chiarolanza), Domenico Cosentino e Maurice Glarey sono già al secondo turno. Nel frattempo, la coppia di Paolo Lunghini e Erik Montegrandi è stata eliminata, sconfitta con un netto 6/1, 6/2 da Matteo Diano e Alessandro Sacco, che si sono imposti anche su Richard Borettaz e Luca Bruni con il punteggio di 2/6, 6/0, 7/5. Sorprendente l’eliminazione al primo turno della TS2, Alex Salvi e Joseph Albace, che hanno ceduto 6/1, 4/6, 6/1 a Andrea Pettenon e Paolo Battaglia. L’unica testa di serie della sezione 1 a raggiungere il secondo turno è la TS3, Mattia De Tommaso e Nathanael Chabod, che hanno superato Gianluca Battilani e Rocco Cacciatore con il punteggio di 7/6, 6/3.