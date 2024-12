Stade Valdôtain Rugby: Resoconto del weekend

Recap del weekend

Domenica 15 dicembre 2024

Dopo 6 anni si gioca in casa a Sarre il “derby” Stade-Ivrea. I leoni vincono 27 a 8, agganciando l’Ivrea in classifica (19 pt) con ancora due partite da recuperare (Savona e Cernusco).

Campionato Serie B | Seniores

Domenica 15 dicembre 2024, ore 14:30 - Campo sportivo di Sarre Stade Valdôtain Rugby vs Ivrea Rugby

Vince Stade Valdôtain Rugby 27 a 8



Formazione Stade

Gontier Massimo, Chalonec Santana Jader, Frazzetta Simone, Chierici José, Lallinaj Geri, Tavella Andrea, Seghesio Lorenzo, Duc Alberto, Malavasi Giovanni, Noval Facundo, Manga Clayton, Lancione Luca, Calosso Samuele, Barbieri Andrea, Maietti Gabriele. In panchina: Gontier Stefano, Simoni Federico, Spagnolli Gianpaolo, Henriod Patrik, Santoro Domenico, Donnet Cedric, Deval Ryan. Allenatori: Otano Luis, Parra German, Ferrucci Stefano

Formazione Ivrea Rugby

1 Sanfilippo Mattia, 2 Trinchera Luca, 3 Del grosso Riccardo, 4 Macrì Stefano, 5 Neviani

Marco, 6 Ilucas Ferdinand Dragos, 7 Meneghetti Jacopo, 8 Spinelli Gianpaolo, 9 Tarabella Alessandro, 10 Grimaldi Franco Matias, 11 Attye Ricardo Yaovi, 12 Beratto Pietro Angelo, 13 Tolnai Festetics Paolo, 14 Valsecchi Davide, 15 Diaz Escude Joaquin. In panchina: 16 Fasoli Diego, 17 Barbuscia Vincenzo, 18 Meneghetti Tommaso, 19 Molinatti Gal Simone, 20 Tolnai Festetics Maurizio, 21 Rabachino Mattia, 22 De Meyer Carlo Nicolai.

Allenatore: De Meyer Christoffel Bernardus

Tabellino

6’ meta di Calosso, Maietti non trasforma. 5-0

9’ giallo al n. 10 dell’Ivrea Rugby per avanti volontario.

10’ errore di Maietti su calcio di punizione. Il risultato rimane 5-0. 16’ meta di Barbieri, Maietti trasforma. 12-0

22’ punizione a favore dell’Ivrea, calcia il n. 15. 12-3 24’ giallo a Barbieri.

31’ giallo a Lallinaj.





1’ meta del n. 15, il n. 15 non trasforma. 12-8

8’ giallo al n. 9 dell’Ivrea

9’ calcio di punizione, Maietti non realizza. Entra Deval, esce Manga.

Entra Donnet, esce Seghesio.

23’ meta Santana Chalonec, Maietti non trasforma. 17-8 Entra Santoro, esce Barbieri.

Entra Henriod, esce Lallinaj. Entra Spagnolli, esce Frazzetta.

37’ meta Chalonec Santana, Noval trasforma. 24-8 40’ calco di punizione, calcia Noval 27-8

Dichiarazione

“È stata una partita tesa, alla fine siamo riusciti a concretizzare i nostri obiettivi. Il primo tempo non è andato benissimo, abbiamo avuto un po’ di problemi; nel secondo tempo abbiamo ingranato la marcia giusta. In settimana lavoreremo su questi errori per migliorare e costruire per la prossima partita.” Chalonec Santana Jader, giocatore