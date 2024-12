TENNIS GIORGIO MININI: Dalle vince il derby con Tovagliari

Giovedì 12 dicembre si sono disputati due match di singolare maschile tra atleti valdostani. Il primo incontro ha visto Frederic Dalle (3.4) del TC Chatillon Saint-Vincent affrontare Gabriel Tovagliari (3.5) del CT Saint-Christophe.

Dalle ha dominato il match, imponendosi con un netto 6/3, 6/2. Il secondo incontro, altrettanto interessante, ha visto protagonisti Davide Floris (3.4) e Alessandro Finelli (3.5), entrambi del TC Chatillon Saint-Vincent. La sfida tra i due giocatori di casa è stata più combattuta, con Floris che ha avuto la meglio su Finelli in due set molto equilibrati, terminati entrambi con il punteggio di 7/5, 7/5. Floris ha dovuto lottare duramente, lasciando sul campo ben 10 games, ma alla fine ha conquistato il successo.

Gabriel Tovagliari

Il 13 dicembre il programma dell’Open di Chatillon prevede tre nuovi incontri, con la novità di un inizio anticipato rispetto ai giorni precedenti. Si comincerà alle 11:30 con il match tra Davide Floris (3.4) e Leonardo Napoli (3.3), entrambi in cerca della vittoria per avanzare al turno successivo. Nel pomeriggio, alle 15:00, Frederic Dalle (3.4) si confronterà con Raul Locatelli (3.3), mentre la giornata si concluderà alle 19:30 con l’ultimo incontro, che vedrà Lapo Stelitano (3.4) del TC Chatillon Saint-Vincent affrontare Francesco Miele (3.4) dell’Aosta Tennis Academy.

I risultati di giovedì 12 dicembre sono stati i seguenti:

Frederic Dalle ha battuto Gabriel Tovagliari con il punteggio di 6/3, 6/2, mentre Davide Floris ha vinto su Alessandro Finelli con il punteggio di 7/5, 7/5.

Il programma degli incontri di venerdì 13 dicembre prevede:

H 11:30 Davide Floris vs Leonardo Napoli;

H 15:00 Frederic Dalle vs Raul Locatelli;

H 19:30 Lapo Stelitano vs Francesco Miele.