Super G: tutto pronto per la nuova apertura a Cervinia il 14 dicembre

Super G raddoppia in Valle d’Aosta: è tutto pronto, infatti, per il lancio il 14 dicembre a Cervinia del nuovo Mountain Club targato Super G, dopo la consueta apertura a Courmayeur del 7 dicembre scorso.

La nuova struttura di Cervinia sarà protagonista del comprensorio sciistico, con un rifugio ipertecnologico di oltre 700 mq per il divertimento après-ski. Completano la location un igloo bar, un ristorante da 200 coperti tra interno ed esterno, un’area snowfood e un grande solarium, ovvero una vera spiaggia attrezzata sulla neve.

L’altra novità della stagione invernale 2024/2025 di Super G, che si consacra come la prima catena di Mountain Club delle Alpi Italiane, consiste nella nuova apertura a Madonna di Campiglio, prevista per il 21 dicembre.

Nato a Courmayeur nel 2013 da un’intuizione di Andrea Baccuini e Giacomo Sonzini, il modello Super G ha di fatto rivoluzionato il concetto di rifugio sulle piste e di après-ski, puntando su un’utenza ben più ampia dei soli sciatori accaniti (mediamente, per tre persone che sciano ce ne sono altre sette che non lo fanno!): intrattenimento, fine dining e hospitaly in alta quota, uniti a un uso innovativo della tecnologia hanno dato vita a un format inedito per l’Italia capace di intercettare il gusto dei giovani, alla ricerca di un’offerta che andasse oltre a quella “tradizionale” delle località di montagna.

In questi anni, numerosi gli sponsor e partner a fianco di Super G nella sua storia di successo: Bacardi, Boem, Campari, Colmar, Consorzio Grana Padano, Ferrari Trento, Ford, Julius Meinl, M2O, Mastercard, MC2 Saint Barth, Moët Hennessy, Peroni Nastro Azzurro, Ploom, Redbull, Salomon, Sanpellegrino, Unopiù.

Queste le date di chiusura della stagione dei due Club della Valle D’Aosta: 30 marzo per Courmayeur e “Late April” per Cervinia.

Per quanto riguarda la line-up della festa di lancio, a Cervinia si alterneranno in consolle Miles, DJ e produttore italiano emergente, noto per il suo sound fresco e coinvolgente che fonde influenze house e techno, e Damianito, DJ e campione italiano di Red Bull 3Style, conosciuto per il suo talento nel mixaggio e la creatività̀ che porta nelle sue performance, dopo che a Courmayeur si sono esibiti Merk & Kremont, duo milanese di produttori e DJ che hanno conquistato la scena EDM globale con uno stile inconfondibile e brani come “Sad Story” e “Hands Up”.