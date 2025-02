La Coppa del Mondo di Cogne sostiene l’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma

Il comitato organizzatore della tappa valdostana della Coppa del Mondo di sci di fondo anche in questa occasione vuole aiutare e sostenere i più bisognosi. E ha così deciso di devolvere in beneficienza parte del ricavato.

Per ogni biglietto d’ingresso venduto, 1 euro sarà riconosciuto all’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, la quale promuove da oltre trent’anni la ricerca scientifica del tumore solido extra-cranico, prima causa di morte per malattia in età prescolare, il più comune tumore pediatrico dopo le leucemie e i tumori cerebrali, con circa 130-140 nuovi casi all’anno in Italia.

La collaborazione è stata avviata nel 2019 dall’allora presidente Ivo Charrère (oggi presidente onorario di Events in Cogne 2.0) e portata avanti in questa edizione della Coop Fis Cross-Country World Cup dal suo successore, Filippo Gérard.

Filippo Gérard: «La nostra comunità ha ricevuto grande affetto in questo ultimo periodo, riteniamo doveroso guardare oltre la felicità e la festa del nostro evento, contribuendo a una buona causa e dando seguito a un progetto avviato in passato. Abbiamo quindi deciso di abbinare la raccolta fondi alla vendita dei biglietti e nella massima trasparenza, a evento concluso, comunicheremo il numero dei ticket staccati e il valore complessivo dell’assegno che verseremo all’Associazione scelta».

L’Associazione nel dettaglio

L’associazione sostiene progetti sul neuroblastoma e sui tumori cerebrali pediatrici condotti da diversi centri di ricerca secondo logiche di rete. Fondamentali, ad esempio, i progetti sull’immunoterapia e lo studio delle alterazioni nei geni tra le cause principali che concorrono allo sviluppo del tumore. Obiettivo: arrivare a terapie sempre più efficaci e su misura di ogni bambina e bambino.

L’associazione nasce nel 1993 con sede legale e radici storiche al “Gaslini” di Genova. Il suo aiuto alla ricerca è possibile grazie alle donazioni che riceve: ad esempio, con il 5xmille e le sue tradizionali iniziative come la campagna di Natale “Dono Ricerca. RiDono la vita” e la campagna di Pasqua “Cerco un uovo amico”.

L’associazione gode del marchio “Donare con fiducia” conferito dall’Istituto Italiano della Donazione secondo percorsi di certificazione attestanti trasparenza, efficacia e correttezza. Il “Bambino con l’imbuto” caratterizza il suo logo: un’immagine di gioia nonostante il dolore; la gioia dell’infanzia da incoraggiare anche attraverso la ricerca.