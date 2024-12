Sci nordico: al Gs Godioz la coppa SC Valsavarenche a Pont

Prima gara della stagione agonistica 2024/2025 sulle nevi valdostane dei calendari del Comitato Asiva, questa mattina, a Pont di Valsavarenche, che ha visto impegnati poco meno di 150 atleti – Giovani e Senior, circuito Chenevier spa; Allievi e Ragazzi, circuito Gros Cidac – nell’Individuale in tecnica libera sulla varie distanze in base alla categoria di appartenenza. Organizzata dallo Sc Valsavarenche, la coppa per la classifica per società era messa in palio dal sodalizio organizzatore, ed è andata a far bella mostra di sé nella bacheca del Gs Godioz, che ha preceduto lo Sc Drink. A livello individuale, successi di Jacqueline Bagnod, Noah Desayeux, Sophie Bonin, Mathias Bastrentaz, Martina Bisson e Fabio Restano.

Categoria Ragazzi * 3 km f / 4 km m – Ind. tl – In campo femminile, doppietta dello Ski Team Torgnon 2.0 grazie a Jacqueline Bagnod (10’10”7) e Viola Bochicchio (10’22”7; entrambe all’esordio nella categoria), con terza Sevérine Trento (Sc Valdigne MB; 10’36”0). Al maschile, successo del primo anno in categoria Noah Desayeux (Sc Amis de Verrayes; 12’22”8) seguoto da Thierry Besenval (SC FAllère; 13’25”5) e da Andrea Ianniello (Sc Gran Paradiso; 13’29”0).

Categoria Allievi * 4 km f / 5 km m – Ind. tl – Gradino alto del podio, anche in questo caso al primo anno in categoria, a Sophie Bonin (Gs Godioz; 13’14”6) davanti a Julie Bagnod (Team Ski Torgnon 2.0; 13’36”5) e a Amélie Fragno (Pol. Pollein; 13’52”3). Doppietta, al maschile, dello sc Gressoney MR con Mathias Bastrenta (15’17”7) e Emil Lazier (15’20”9) e terza piazza a Achille Alden Glarey (Sc Gran Paradiso; 15’24”8).

Categoria Giovani/Senior * 7,5 km f / 10 km m – Ind. tl – È l’Aspirante, al primo anno, Martina Bisson (Pol. Pollein; 24’05”4; già brillante la settima scorsa, in Coppa Italia, a Santa Caterina Valfurfa) a imporsi, precedendo la coppia di Juniores formata da Vittoria Cena (Gs Godioz; 25’36”4) e Corinne Beltrami (Sc Drink; 25’51”3). A completare il podio Aspiranti, 4° e 5° assolute, per lo Sc Drink, Emilie Gontier (26’10”5) e Martina Tullia Trentin (26’24”6). Al maschile, prime due posizioni agli Juniores Fabio Restano (Sc Drink; 27’06”9) e Matteo Arlian (Sc St-Barthélemy; 27’16”0) con terzo, e primo Senior, Wladimir Cuaz (Gs Godioz; 27’46”6). Quarto posto, a completare il terzetto Juniores, Gilles Margueret (Sc G.S. Bernardo; 28’49”3). Dal 7° al 9° posto, il podio Aspiranti: Yannick Farinet (Sc G.S. Bernardo; 30’03”2), Orlando Carraro (Sc Brusson; 30’19”1) e Simon Scalvino (Sc Fallère; 31’01”7). Le piazze d’onore tra i Seniores vanno a, 13°, Francesco Pellegrino (Sc St-Barthélemy; 32’41”3) e, 16°, Marcello Antonin (Pol. Pollein; 33’03”9).