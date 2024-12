Tennis: Per Corinne Cornaz una promozione meritata e un 2024 ricco di successi

Oggi sono state pubblicate le nuove classifiche della Federazione Italiana Tennis e per Corinne Cornaz è arrivata una grande notizia: la giovane tennista valdostana, infatti, è stata promossa di ben due categorie, passando dalla terza alla seconda categoria (da 3.1 a 2.7). Un risultato che, nonostante le recenti armonizzazioni che limitano il numero di giocatrici nella seconda categoria, rappresenta il frutto di un anno ricco di sacrifici, impegno e soddisfazioni.

Corinne ha iniziato la stagione 2024 con determinazione, partendo da una posizione di partenza modesta, ma con l'obiettivo chiaro di migliorarsi. «Quest’anno è stato molto intenso e ho cercato di fare sempre del mio meglio, imparando da ogni partita e da ogni esperienza», ha dichiarato la tennista. Nei primi mesi dell'anno, ha ottenuto ottimi risultati nei tornei di terza categoria, arrivando spesso in finale e conquistando successi che le hanno permesso di guadagnare terreno. In particolare, uno dei traguardi che le ha dato grande soddisfazione è stato il successo con la sua squadra del Circolo Tennis Tescaro, che ha ottenuto la promozione in D1 nel campionato a squadre. «Quella promozione è stata una bellissima esperienza e un momento importante per tutta la squadra, sono felice di aver contribuito a raggiungere questo obiettivo», ha aggiunto Corinne.

La seconda parte dell’anno ha visto Corinne confrontarsi con giocatrici di un livello sempre più alto, nei tornei di seconda categoria. Nel mese di ottobre, ha partecipato al torneo di Cambiano (Torino), dove ha raggiunto le semifinali, arrendendosi solo a Marenna Sofia, dopo aver superato avversarie molto forti. «Mi sono battuta con determinazione e ho cercato di non mollare mai, ma Sofia è stata davvero brava», ha commentato Corinne. Tuttavia, tra le vittorie più significative di questo torneo, ci sono quelle contro Aurora Bussi, una delle promesse del tennis italiano, e contro Camilla Ambrogio, con un netto 6-4, 6-2. «Vincere contro ragazze di questo livello è una grande soddisfazione. Mi sento più consapevole delle mie capacità», ha detto Corinne, visibilmente soddisfatta.

Un altro appuntamento che ha segnato il suo cammino è stato il torneo organizzato presso l'Ivrea Tennis Academy, dove Corinne ha raggiunto le semifinali, fermata solo dalla tennista Martina Barra, con il punteggio di 7-6, 6-3. Nonostante la sconfitta, Corinne ha visto il bicchiere mezzo pieno, soprattutto per la sua prestazione nel primo set, perso per un soffio nel tie-break. «Peccato per il tie-break, ma ho dato il massimo e questo mi basta per guardare avanti con ottimismo», ha commentato con spirito positivo.

L'ultimo torneo dell’anno, al Circolo Tennis Momy di Rivalta di Torino, ha visto Corinne arrivare in semifinale, dove è stata battuta dalla forte Chiara Munari con un 6-2, 6-4. Ma anche in questa occasione, la giovane tennista ha fatto vedere il suo talento, vincendo nettamente i turni precedenti contro Letizia Lampitelli e Giulia Falco. «Sono soddisfatta di come ho giocato, anche se la sconfitta in semifinale è stata un po’ dolorosa. Ma è stato comunque un buon torneo», ha spiegato Corinne.

Guardando al futuro, Corinne Cornaz si dice soddisfatta dei suoi progressi, ma è anche consapevole che il percorso è ancora lungo. «Questa promozione a 2.7 è un traguardo importante, ma sono solo all'inizio. Voglio continuare a migliorare, affrontando sfide sempre più difficili. La strada da percorrere è lunga, ma sono pronta ad affrontarla con determinazione e passione». La giovane tennista guarda al 2025 con grande ottimismo, sicura che, con l’impegno e la grinta che la contraddistinguono, potrà raggiungere nuovi e ambiziosi obiettivi.