Boxe: Anais Domaine sfida Sara Deleonardi prima dei Campionati Italiani Elite

Boxing Team Aosta si prepara a una trasferta importante. Domenica 1° dicembre 2024, la squadra valdostana sarà a Torino per partecipare a una manifestazione pugilistica che vedrà confrontarsi atleti provenienti da diverse regioni d’Italia. Tra i protagonisti dell’evento ci sarà Anais Domaine, giovane talento aostano allenato da Angelo Scapin, fondatore e tecnico della Boxing Team Aosta. La Domaine affronterà Sara Deleonardi, pugile della Boxing De Rua, in un match che si preannuncia particolarmente interessante e combattuto.

Deleonardi, con una carriera alle spalle che vanta otto vittorie in altrettanti incontri, è un’avversaria ben più esperta della giovane valdostana, ma Anais Domaine è determinata e motivata. La sfida rappresenta una tappa importante per lei, che pochi giorni dopo sarà impegnata in un altro obiettivo ambizioso: la partecipazione ai Campionati Italiani Elite, in programma dal 3 all’8 dicembre al palazzetto dello sport "Enrico Somaschini" di Seregno, in provincia di Monza.

I Campionati Italiani Elite sono una delle vetrine più prestigiose per il pugilato nazionale. In palio c’è la possibilità di vestire la maglia tricolore e di entrare nel mirino degli allenatori della nazionale italiana, che selezionano i migliori talenti per le competizioni internazionali. In questo evento, 285 atleti, di cui 75 donne e 210 uomini, si batteranno per ottenere la medaglia d’oro e, per alcuni, la possibilità di far parte della squadra azzurra.

Anais Domaine, nonostante la sua giovane età, ha dimostrato un grande talento e una determinazione fuori dal comune, qualità che le hanno permesso di emergere nel panorama pugilistico regionale e nazionale. La partecipazione ai Campionati Elite è una testimonianza del suo impegno e delle sue capacità. Nonostante l’esperienza di avversarie come Deleonardi, il suo obiettivo è chiaro: confrontarsi con il meglio, crescere e conquistare la possibilità di far parte dell'élite del pugilato italiano.

Angelo Scapin, allenatore di Anais, ha sempre creduto nel talento della giovane pugile e nel suo potenziale. La preparazione della Domaine per i Campionati Elite è stata intensa e mirata, con l’obiettivo di affrontare al meglio le sfide che la attendono. La sfida contro Deleonardi, quindi, non è solo un’importante occasione di crescita, ma anche un test fondamentale in vista di un futuro che potrebbe portarla a confrontarsi con le migliori atlete del panorama pugilistico italiano.

La Boxing Team Aosta, con questa trasferta a Torino e la successiva partecipazione ai Campionati Italiani, continua a dimostrare di essere una realtà in forte ascesa nel pugilato nazionale. La passione, la dedizione e il lavoro di squadra sono i valori che contraddistinguono questa squadra, che guarda sempre avanti, pronta a raccogliere nuove sfide e successi.

Con il sostegno di Angelo Scapin e l’impegno di ogni atleta, la Boxing Team Aosta è destinata a lasciare il segno, portando alto il nome della Valle d’Aosta nel pugilato italiano.