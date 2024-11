Sci alpino: Carole Agnelli seconda nel Gigante di Mayrhofen/Hippach (AUT)

Buonissima la ‘prima’ per Carole Agnelli, che conquista all’esordio stagionale la piazza d’onore nel Gigante Fil di Mayrhofen/Hippach (Austria), test per le atlete della squadra di Coppa Europa di Sci alpino femminile.

Quattro azzurre nelle prime cinque posizioni a metà gara – così come nella classifica finale – con Carole Agnelli (Fiamme Oro( che dal quinto posto risale fino alla piazza d’onore, con il crono complessivo di 1’44”48, preceduta – in rimonta dalla terza posizione di metà gara – dalla romana dell’Esercito, Francesca Carolli (Cse; 1’44”00) e, terza, la tedesca Jana Fritz (1’44”54; settima al termine della prima manche). la ‘Top five’ è completata da due azzurre: la mantovana delle Fiamme Gialle, Francesca Fanti (1’44”73) e dall’altoatesina dell’Esercito, Laura Steinmair (Cse; 1’44”96). Perde tre posti ed è 14° Sophie Mathiou (Cs Carabinieri; 1’45”58); scivola di cinque piazze e conclude 23° Annette Belfrond (Cse; 1’46”37); non aveva concluso la prima manche Tatum Bieler (Cs Carabinieri).

Domattina si replica con il secondo Gigante Fis del programma austriaco.

Sci alpino

Due Discese libere e altrettanti SuperG Fis, il 2 e 3 dicembre, in Val Gardena (Alto Adige), con una ventina di atleti dei sodalizi valdostani – e Osservati del Comitato - al cancelletto di partenza. Tra questi, anche gli effettivi della squadra Asiva di SCi alpino: Mattia Contino, Riccardo Parini (Sc Aosta), Laurent Grivel, Edoardo Rossi (Sc Crammont MB), Thomas Carrozza (Club de Ski).

Gli stessi atleti Asiva si aggiungono agli oltre venti degli Sci club e a Peter Corbellini (Cse) che, il 30 novembre e 1 dicembre, saranno impegnati, al Passo Monte Croce/Comelico (Belluno), in due Slalom Fis Junior.

Due Slalom e altrettanti Giganti Fis Junior, dal 30 novembre al 3 dicembre, a Santa Caterina Valfurva (Sondrio) dove sono iscritti, tra gli altri, Francine Rollet (Sc Chamolé), Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB), Giulia Ceresa (SC Gressoney MR), Sofia Fumagalli, Thomas Carrozza (Club de Ski), Mattia Contino, Riccardo Parini (Sc Aosta), Laurent Grivel, Edoardo Rossi (Sc Crammont MB).