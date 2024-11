Il 10 maggio 2025 la quinta edizione del K+ Antey-Chamois

È stata definita la data della quinta edizione del K+ Antey-Chamois, fissata per sabato 10 maggio 2025. La conferma è arrivata al termine della riunione di giovedì sera tra enti, associazioni e organizzatori di gare di trail, vertical e podismo in Valle d’Aosta, convocata con l’intento di evitare la sovrapposizione di eventi simili.

K+ Antey-Chamois tornerà con l’ormai consolidata formula a circuito, con salita a piedi e discesa in funivia da ripetere il maggior numero di volte possibile nell’arco delle sei ore. Una prova del tutto particolare, che incuriosisce gli appassionati della disciplina e che permette di accumulare tanto dislivello in un periodo in cui a prevalere sono ancora le sessioni di allenamento. Si potrà correre in modo individuale oppure a coppie. È confermato anche il vertical abbinato al circuito, con partenza da Antey-Saint-André e arrivo a Chamois, senza alcuna ripetizione.

Le iscrizioni apriranno lunedì 2 dicembre sul sito wedosport.net e solo per i primi due giorni è previsto uno sconto di 10 euro su tutte e tre le gare previste. Dal 4 dicembre la quota di adesione sarà di 30 euro per la gara a circuito individuale, di 50 euro per le coppie e di 25 euro per la sprint. Saranno assegnati un massimo di 250 pettorali.

La gara è organizzata da Cervino Sport Events e Csain Valle d’Aosta, con il sostegno del Comune di Antey-Saint-André e del Comune di Chamois.