Ciclismo: Valdostani protagonisti nel 63° Ciclocross di Solbiate Olona

Bene gli atleti valdostani impegnati, ieri, a Solbiate Olona (Varese) nella storica, la 63° edizione, gara di Ciclocross Top Class, famosa per la scalinata di 165 scalini. Negli Open maschile, successo di Gabriel Fede (Beltrami Tsa Tre Colli) davanti a Marco Bramati (Trinx Factory Team) e Nicolò D’Alessandro (Beltrami Tsa Tre Colli), podio interamente occupato da Under 23, così come U23 è il 4°, Andrea Carbone (Ciclistica Rostese).

Negli Juniores Donne, piazza d’onore per Elisa Giangrasso (Salus Guerciotti Cx) alle spalle di Elisa Bianchi (Fas Airport Services Guerciotti), con terza Noemi Poletti (Ale Cycling Team); al 5° posto Annie Vevey (Cx Devo Accademy). Doppietta valdostana negli Allievi primo anno, con le vittorie di Matilde Anselmi e Michel Careri, entrami tesserati per la stagione ciclocrossistica per la Salus Guerciotti Cx. Matilde Anselmi ha preceduto Beatrice Maifré (Melavi Tirano) e Eva Ghilotti (Team Rebel Bike), con 9° Annie Vevey (Cx Devo Accademy) e 12° Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin Cycling Team).

Al maschile, alle spalle di Michel Careri troviamo il compagno di sodalizio Matteo Jacopo Gualtieri (Salus Guerciotti Cx) e Mattia Ostinelli (Gs Alzate Brianza). Negli Esordienti Donne secondo anno successo di Amélie Cerise (Salus Guerciotti Cx) a precedere Carolina Signorelli (Santa Cruz) e Camilla Isorni (Cicli Fiorin). Gradino alto del podio, nei Master fascia 4, anche per Corrado Cottin (Team Benato).