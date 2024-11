Rugby: Recap del weekend

Sabato di attività di Campionato per la Seniores e l’U16. L’U16 si sposta a Ivrea per la partita con il Volvera, vincendo 48 a 24; la Seniores invece gioca in trasferta a Genova, cedendo ai padroni di casa per 32 punti a 19. Ricordiamo che l’U16 ha giocato indossando la muta dedicata a “Movember”, la campagna di sensibilizzazione sulla salute maschile.

Domenica Festa del Rugby in casa Stade con un torneo dedicato alla “Polenta Conciaa”. Tra le numerose squadre, per un totale di 240 bambini, partecipano le categorie Stade U12, U10, U8 e U6.

Dettagli

Campionato Serie B | Seniores

Sabato 16 novembre 2024, ore 16:00 - Stadio Carlini a Genova Stade Valdôtain Rugby vs CUS Genova

Vince CUS Genova 32 a 19

Formazione Stade

1 Gontier Massimo, 2 Chalonec Santana Jader, 3 Frazzetta Simone, 4 Henriod Patrik, 5 Tavella

Andrea, 6 Seghesio Lorenzo, 7 Duc Alberto, 8 Chierici José, 9 Malavasi Giovanni, 10 Noval

Facundo, 11 Manga Calyton, 12 Calosso Samuele, 13 Zappa Stefano, 14 Lancione Luca, 15 Barbieri Andrea. In panchina: 16 Gontier Stefano, 17 Simoni Federico, 18 Rosso Sebastiano, 19 Santoro Domenico, 20 Romeo Alessandro, 21 Fusetti Xavier, 22 Fusetti Elias.

Allenatori: Otano Luis, Parra German, Ferrucci Stefano

Formazione CUS Genova

1 Bortoletto Andrea, 2 Bosia Matteo, 3 Rifi Said, 4 Dell’anno Filippo, 5 Iazzetti Francesco, 6

Juvara Tommaso, 7 Pendola Francesco, 8 Bertirotti Giacomo, 9 Tessiore Giorgio, 10 Ricca

Luca, 11 Gesa Giacomo, 12 Filippone Riccardo, 13 Ghiglione Alessandro, 14 Granzella Riccardo,

15 Migliorini Nicolò. In panchina: 16 Giacobbe Edoardo, 18 Giuliano Giacomo, 23 Battista

Raphael, 20 Maccari Matteo, 22 Casellato Emanuele, 21 Spada Andrea, 19 Imperiale Francesco. Allenatori: Marshallsay Paul, Grassotti Domenico

Tabellino

4’ meta Calosso, nt. 5-0

22’ una buona azione di Duc porta in meta Lancione, Noval trasforma. 12-0 30’ meta CUS Genova del n. 13, trasforma il 10. 12-7

Esce Noval, entra Romeo

35’ meta CUS Genova del n. 14, il n. 10 non trasforma. 12-12

Giallo a Zappa allo scadere del 1 tempo e meta del n. 14 del CUS Genova, trasformata dal n. 10. 12-19 per il CUS Genova.

42’ meta del n. 14 del CUS Genova, il n. 10 trasforma. 12-26

51’ azione di mischia, Gontier Massimo schiaccia la palla in meta, Malavasi trasforma. 19-26 Esce Frazzetta, entra Simoni

61’ esce il n. 8 del CUS Genova per un giallo 65’ punizione del CUS Genova, 19-29

Esce Seghesio, entra Rosso

Altri due calci di punizione sul finale di partita a favore del CUS Genova. Uno di questi trasformato, 19-32.

Dichiarazione

È stata una partita che si è chiusa con un po’ di amarezza, era una partita nelle nostre corde, siamo partiti in vantaggio e a imporre il nostro gioco. Dopo i primi 30 minuti l’uscita di Noval e il giallo a Zappa ci hanno un po’ ammazzati moralmente, gli avversari ci hanno poi ripreso con due mete e da lì abbiamo avuto un calo di attenzione non indifferente. Usciamo a testa alta comunque perché il gioco è andato bene, soprattutto in mischia. Non possiamo avere grossi rammarichi, se non che un punto in più con la quinta meta ce lo meritavamo.

Alberto Duc, Vice Capitano

Campionato U16

Sabato 16 novembre 2024, ore 16:30 - Campo sportivo di Ivrea Stade Valdôtain Rugby vs Volvera Rugby

Vince Stade Valdôtain Rugby 48 a 24

Formazione

Malacarne Filippo, Pace Gabriele, D’orazio Jacopo, Ferré Clemy, Mattei Emanuele, Prelle Nicolò, Grassi Davide, Giachino Gabriele, Maneo Matteo, Caputo Mattia, Ungureanu Sebastian, Sardino Matteo, Ponserro Mauro, Magnone Abramo, Fessia Tommaso. In panchina: Marchesani Nicolò, Pizzuto Ruben, Colleoni Davide, Giaccio Rivarola Santiago, Lovisetti Davide, Gastaldi Luca, Andreone Alessandro. Allenatore: Otano Luis, Malavasi Giovanni

Tabellino

2’ meta Maneo trasformata Fessia 6’ meta Grassi trasformata Fessia 11’ meta Sardino, nt

16’ meta avversari

26’ Pace

36’ meta avversari trasformata

40’ meta D'Orazio trasformata Fessia 52’ meta avversari

54’ meta Lovisetti trasformata Fessia 65’ meta avversari trasformata

67’ meta Grassi

69’ meta Ponsetto

Festa del Rugby | U12, U10, U8 e U6

Domenica 17 novembre, ore 10:30 - Campo sportivo di Sarre

Propaganda partecipa alla Festa del Rugby

Atleti partecipanti 6

Liam Bulgarelli, Leonardo Chenal , Giosuè Cavaliere, Bjorn Duroux, Victor Megna, Leonardo Sergi, Cecilia Della Marra, Noah Pernechele, Leonardo Togni, Francesco Raja Saeed Vio.

Allenatore: German Parra

Atleti partecipanti U8

Ludovico Soreca, Mattia De santis, Nocerino Edoardo, Malacarne Gentile Ettore, Matteo Parra, Damiano Vuillermoz, Filippo Elex, Megna Mark, Villa Gabriele, Lorenzo Rosa, Javier Ramolivaz, Simone Stella. Allenatore: Noval Facundo, Fusetti Xavier

Atleti partecipanti U10

Lorenzo Fuscà, Francesco Tresca, Filippo Canzano, Mehmetcan Erol, Andrea Foti, Samuel Gerbore, seduti André Buillet, Alfredo De Janossi, Leonardo Rubino, Dylan Duroux, Jacopo Paolini, Lorenzo Parrà, Giacomo Ponzetta. Allenatore: Noemi Bionaz, Fusetti Elias, Malacarne Filippo

Atleti partecipanti U12

Gabriel Leuci, Elias Vallet, Gabriele Ponzetta, Gabriele Chenal, Alessandro Sganga, Ludovico Goldoni, Gabriele Cutrona, Elia Pierini, Christian Zagaglioni, Zeno Fusetti, Aaron, Nathan Brunet, Samuel Milesi. Allenatore: Clayton Manga

