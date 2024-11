Lo sport come motore di promozione turistica e sviluppo sociale

Martedì 19 novembre 2024 alle ore 15.30, l’auditorium di Cva a Châtillon (via Stazione 31) ospiterà un convegno sul tema dello sport come strumento di promozione turistica territoriale, sviluppo sociale e stimolo alla pratica sportiva per il benessere fisico e mentale di tutte le generazioni. Questo evento conclude le celebrazioni della 60ª edizione del Giro ciclistico internazionale della Valle d'Aosta - Mont Blanc.

Organizzato dalla Società ciclistica valdostana con il sostegno del Consiglio Valle e di Cva, il convegno approfondirà il ruolo educativo e ambientale dello sport, con particolare attenzione al ciclismo, e metterà in evidenza l’impatto promozionale degli eventi sportivi di alto livello sui territori. Si parlerà anche del valore del ciclismo per le famiglie e i giovani, sottolineando il beneficio per la salute e il benessere al di là dell’aspetto competitivo.

L'incontro sarà aperto dagli interventi del Presidente della Società ciclistica valdostana, Riccardo Moret, del Direttore generale di Cva, Enrico De Girolamo, e del Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin. Successivamente, moderati da Luca Melloni, interverranno l'Assessore regionale al turismo e allo sport, Giulio Grosjacques, il Presidente di Adava, Luigi Fosson, l'ex ciclista professionista e commentatore televisivo Davide Cassani, l'ex atleta della Nazionale italiana di sci nordico Marco Albarello e la Sovraintendente regionale agli studi, Marina Fey.

Saranno inoltre presenti figure di spicco del mondo ciclistico, tra cui gli ex ciclisti Italo Zilioli, Gianni Motta, Gilberto Simoni, Wladimir Belli e Franco Balmamion, insieme a Paolo Mei, storica voce del Giro d'Italia, il giornalista Franco Bocca e l’autore del libro sui 60 anni del Giro della Valle d'Aosta, Cesare Cossavella.