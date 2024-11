Golf Club Aosta Arsanières: una domenica all'insegna dello sport e dell'amicizia

Domenica 10 novembre, le fairway del Golf Club Aosta Arsanières hanno ospitato una competizione di alto livello: la Coppa del Presidente e del Direttivo. In una giornata all'insegna dello sport e della passione, i golfisti si sono sfidati in una gara individuale Stableford, suddivisa in tre categorie, per aggiudicarsi l'ambito trofeo.

Di seguito i risultati:

1° CATEGORIA

1° Lordo MAQUIGNAZ FEDERICO CERVINO 34

1° Netto MEGGIOLARO SIMONE AOSTA ARSANIERES 37

2° Netto NEX BRUNO AOSTA ARSANIERES 37

2° CATEGORIA

1° Netto ROLLET RENATO AOSTA ARSANIERES 39

2° Netto SUCCI ANDREA AOSTA ARSANIERES 38



3° CATEGORIA

1° Netto POMAT CORRADO AOSTA ARSANIERES 35

2° Netto NEX LORIS AOSTA ARSANIERES 35