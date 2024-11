Sci nordico: il Progetto Children in allenamento a Rapy di Verrayes

Reduce dalla due giorni di raduno a Riale, in Val Formazza (Verbano-Cusio-Ossola) sull’anello di neve di due chilometri, reso possibile grazie alle stoccaggio in ‘snowfarming’, il Progetto Children di Fondo è convocato nel pomeriggio di venerdì 8 novembre, a Rapy di Verrayes per un allenamento atletico.

Con lo staff tecnico – Manuel Tovagliari, Valerio Sorteni, Edoardo Boscardin e Andrea Restano – al lavoro ci saranno 55 atleti: Sofia Farinet (Sc Bionaz Oyace), Carol Gontel, Chloe Serra (Sc Granta Parey), Annie Rial, Linda Filippa (Sc Gressoney MR), Sofia Piccinno, Cecilia Cadin (Sc St-Barthélemy), Margot Amélie Gerbore (Sc G.S. Bernardo), Aline Verthuy, Nicole Imperial (Sc Amis de Verryes), Julie Bagnod, Corinne Balme, Letizia Bochicchio, Valérie Chatrian, Zoe Jaccod (Ski Team Torgnon 2.0), Sophie Bonin, Zoe Frutaz, Margot Bionaz (Gs Godioz), Emilie Beltrami, Sabrina Bérard (Sc Drink), Amélie Fragno (Pol. Pollein), Hélène D’Andrea, Cloe Zoppo Zonzero (Sc Mont Nery)(, Benedetta Chieno (Sc Champorcher), Sophie Mochet, José Panont, Leonardo Vagneur (Sc St-Nicolas), Ethan Bérard, Achille Glarey, Edoardo Merletti, Mathias Perrod, Ilyas Medkouri (Sc Gran Paradiso), Pietro Quattrone (Sc Fallère), Hervé Martin (Sc Granta Parey), Emil Lazier, Mathias Bastrentaz (Sc Gressoney MR), Semmi Mortara, Hervé Plater, Aimé Lombard (Sc St-Barthélemy), Emile Margueret (Sc G.S. Bernardo), Jacopo Cavorsin, Thierry Gallet, Thierry Cretier, Mattia Goi, Vincent Pession, Simone Pession (Sc Amis de Verrayes), Thierry Empereur, Lorenzo Tiraboschi (Gs Godioz), Federico Giannini, Michel Gontier (Sc Drink), Joseph Bisson, Filippo Rizzi (Pol. Poellin), Niccolò Bertino (Sc Champorcher), Leonardo Imperial, Mattia Carnesecca (Sc Valdigne MB).

CdM Sci nordico

La squadra azzurra di Coppa del Mondo si prepara per l’inizio della stagione a Muonio (Finlandia) dal 3 al 18 novembre. Al lavoro sulle nevi finlandesi ci sono Federico Pellegrino (Fiamme Oro), Francesco De Fabiani, Paolo Ventura (Cse). Il massimo circuito mondiale prenderà il via, sempre in Finlandia, a Ruka, dal 29 novembre all’1 dicembre.

Il gruppo Milano Cortina 2026 è invece convocato, dal 4 al 16 novembre, a Davos (Svizzera), squadra della quale fanno parte Virginia Cena (Fiamme Gialle), Nadine Laurent (Fiamme Oro), Federica Cassol, Cristina Pittin, Aksel Artusi (Cse).