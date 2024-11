Stade Valdôtain Rugby: resoconto del weekend

Altra vittoria per i leoni della prima squadra: sfida in casa con il Rho Rugby e vittoria per 52 punti a 21. Menzione speciale per Donnet Cedric, esordiente in prima squadra e Samuele Calosso, assoluto man of the match di questa giornata di Campionato di serie B.

Dettagli

Campionato Serie B | Seniores

Domenica 3 novembre 2024, ore 14:30 - Campo sportivo di Sarre Stade Valdôtain Rugby vs Rugby Rho

Vince Stade Valdôtain Rugby 52 a 21





Formazione Stade

1 Gontier Stefano, 2 Chalonec Santana Jade, 3 Frazzetta Simone, 4 Lallinaj Geri, 5 Henriod

Patrik, 6 Tavella Andrea, 7 Duc Alberto, 8 Chierici José, 9 Malavasi Giovanni, 10 Noval

Facundo, 23 Manga Clayton, 12 Lancione Luca, 13 Calosso Samuele, 14 Deval Ryan, 21 Barbieri Andrea. In panchina: 16 Simoni Federico, 17 Gontier Stefano, 18 Spagnolli Gianpaolo, 19 Rosso Sebastiano, 20 Donnet Cedric, 24 Romeo Alessandro, 22 Zappa Stefano.

Allenatori: Otano Luis, Parra German, Ferrucci Stefano





Formazione Rho Rugby

1 Capitaneo Gianluca, 2 Angioni Marco, 3 Fazzini Luca, 4 Migliano Gabriele, 5 Tomba

Francesco, 6 Dassi Luca, 7 Guerrato Davide, 8 Romanò Marco, 9 Cremascolli Lorenzo, 10

Dudley Thomas, 11 Tomba Simone, 12 Ribatti Carlo, 13 Frigerio Giacomo, 14 Carucci Edoardo, 15 Interdonato Antonello. In panchina: 16 Asperti Kevin, 17 Perrucci Diego, 18 Spiniello Gianluca, 19 Raschiani Nicolò, 20 Cattaneo Augusto, 21 Piombo Alessandro, 22 Bugli Davide.

Allenatore: Ragusi Giovanni, Cuomo Alessandro.

Tabellino gara

1’ meta in mezzo ai pali di Lancione su bel passaggio di Malavasi, Noval trasforma 7-0. 10’ giallo a Duc.

14’ meta di mischia, Noval non trasforma 12-0.

17’ meta di Gontier Massimo, dopo passaggio in corsa di Calosso, Noval trasforma 19-0. 24’ meta di Malavasi in mezzo ai pali, Noval trasforma 26-0

28’ meta del numero 8 del Rho, 15 trasforma 26-7

34’ meta di Manga su passaggio di Lancione e Noval, Noval non trasforma 31-7 36’ meta in mezzo ai pali di Calosso, Noval trasforma 38-7

11’ del secondo tempo sostituzioni. Esce Lallinaj, entra Rosso Esce Barbieri, entra Zappa Cartellino giallo per Rosso.

25’ meta del numero 6 del Rho, trasforma il 15. 38-14 Esce Santana Chalonec, entra Gontier Stefano

29’ meta di Lancione in mezzo ai pali, Noval trasforma 45-14 Esce Frazzetta, entra Simoni

Esce Duc, entra Donnet (esordio in prima squadra) 31’ meta del numero 9 del Rho, trasforma il 15. 45-21 33’ meta di Noval, Noval trasforma 52-21

Esce Gontier Massimo, entra Spagnolli

Dichiarazioni

“È stata una partita alla nostra portata, una partita in cui dovevamo giocare e abbiamo giocato, in certi momenti molto bene, in altri meno.

Il primo tempo tempo è andato meglio del secondo: questo principalmente per motivi di esperienza dei ragazzi. Bisogna ancora lavorare e migliorare sulla gestione della partita, soprattutto quando si è in vantaggio come è successo all’inizio del primo tempo.

Buono il lavoro della mischia, ma dobbiamo migliorare la rimessa laterale. Anche la difesa sta andando bene, mentre nei momenti di attacco dobbiamo dare di più e fare ancora un saltino di qualità.”