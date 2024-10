M.A.TRAINING360: Promozione sport e inclusione

L'attività dell'associazione M.A.TRAINING360 A.S.D., presieduta da Marianna Abruzzini, si distingue per il suo impegno nella promozione dello sport e della salute nella comunità valdostana. Riconosciuta dal CONI e inserita nel Piano Regionale della Prevenzione, M.A.TRAINING360 si è dimostrata una realtà vivace e coinvolgente, capace di attrarre partecipanti di diverse età e livelli di esperienza.

Il 27 ottobre 2024, l'associazione ha partecipato con entusiasmo alla manifestazione del 7TORRI, presentando tre atleti che hanno trionfato nella gara 3x500m Assoluta. Questo successo non rappresenta solo una vittoria sportiva, ma testimonia l'efficacia del lavoro svolto nel promuovere l'atletica e il benessere tra i soci.

Un aspetto notevole dell'attività di M.A.TRAINING360 è la capacità di coinvolgere non solo atleti esperti, ma anche membri che non praticano atletica, come dimostrato dalla partecipazione di nove soci alla manifestazione. Inoltre, quest'estate l'associazione ha organizzato eventi di grande richiamo, come la BECCA PINK, che ha visto la partecipazione di 36 donne, e la PIGIAMA-RUN, con 30 allievi coinvolti, compresi membri del gruppo over 75.

M.A.TRAINING360 non si limita a promuovere competizioni, ma crea anche occasioni di socializzazione e attività fisica accessibili a tutti. La combinazione di allenamenti in palestra e passeggiate organizzate contribuisce a mantenere viva la motivazione dei soci e a far crescere la partecipazione a eventi sportivi nella Valle d'Aosta. Con questo approccio inclusivo, l'associazione continuerà sicuramente a essere presente in altre manifestazioni sportive, consolidando il suo ruolo fondamentale nel panorama sportivo regionale.