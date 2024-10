Il Trofeo 7 Torri allarga i confini

Meteo alla fine benevola quella che ha accompagnato la 37esima edizione del Trofeo 7 Torri che si è disputato domenica mattina ad Aosta. 144 staffette iscritte, distribuite in due prove, la 3x500mt e la 3x4km assoluta e giovanile.

A vincere la prova classica, la 3x4 al maschile i favoriti della vigilia, il terzetto del GP Parco Alpi Apuane composto da Loic Proment, Jean Pierre Vallet e Lorenzo Brunier, club di fuori regione ma con componenti tutti assolutamente di casa. Con il tempo complessivo di 37’10” i neo vincitori hanno staccato le 45 squadre avversarie. Per il podio una sfida a tre che ha visto conquistare la seconda piazza da parte degli olandesi del club Phanos composto da Pibe Baartman, Luuk Wagenaar, Rink Rewijk che con 39’16, a 2’06” dai primi, è riuscito a anticipare di una manciata di centimetri il Cus Pisa di Lothar Bezzon, Filippo Girardi, Lorenzo Bellinvia che concluso sul terzo gradino, mentre medaglia di legno è andata al terzetto dell’Atletica Susa, Samuele Pognan Gros, Nicolò Buti, Daniele Pagano anche loro capaci di concludere in 39’16”, ma relegati in quarta posizione. La prima formazione di club valdostano è uno dei terzetti presentati dalla Atletica Calvesi, composto da Leon Martinet, Niccolò Beneforti, Laurent Cugnach che con il totale di 41’12” si sono guadagnati la sesta posizione assoluta. Miglior tempo per Lorenzo Brunier, capace di 11’59”, nettamente il miglior crono di giornata.

Passando al femminile della prova regina, la 3x4km donne ha visto imporsi il terzetto Calvesi delle “olimpiche”, forte di Elisa Brocard, al primo cambio e Charlotte Bonin che a concluso a cui si è accompagnata la compagna di club Sveva Nobili che è stata protagonista nella prima frazione. Le rosse aostane si sono imposte con 46’05” precedendo l’altra formazione Calvesi di Tetiana Gamera, Roberta Cuneaz e Evi Garbolino che hanno concluso seconde in 46’35”. Terza la sfaffetta della S. Orso con Sara D’Aprile, Stefania Canale e Laura Segor con il tempo finale di 47’23”.

La 3x500mt, intorno all’Arco di Augusto ha visto la disputa sia della prova assoluta che di quella giovanile. Tra i maschi non è sfuggito il successo al terzetto del MA Training 360 che forte di Jean Marie Robbin, Herman Sandor Barayi Berga, Joao Carlos Pina Barros si è imposto in 4’05”, lasciando alle spalle la formazione Calvesi di Mattia Rodà Savoini, Alessandro Bellini, Maurizio Pascale che si è guadagnata la seconda piazza con 4’17”. Il podio è completato da un’altra staffetta Calvesi, Michele Iurlaro, Jacopo China Bino e Nathan Martinet terzi con 4’21”. La prova femminile ha visto festeggiare il trio dell’Atletica Cogne composto da Martina Milani, Sylvie Vallet e Matilde Abelli vincenti in 4’58”. Seconda la Calvesi di Camilla Sergi, Lucrezia Meloni e Elisabetta Munari con 5’01”, mentre terza si è piazzato il team dell’Atletica Susa con 5’04 grazie al contributo di Jessica Ramat, Carlotta Bollo e Sabrina Vitarelli.

Il giovanile, come sempre ricco e appassionato ha chiuso la kermesse del 37esimo Trofeo 7Torri.

I primi a calcare l’asfalto dell’Arco di Augusto sono stati gli Esordienti 8 dove al femminile hanno vinto le bimbe dell’Atletica Calvesi, Alice Jacquemin, Maelie Dunoyer, Marianna Pieiller con 6’06”. Tra i maschietti la palma del miglior è andata al trio Calvesi Bernard Jaccod, Pietro Madeddu, Cedric Piccot con 6’31”.

Gli Esordienti 10, una batteria decisamente nutrita e battagliata ha visto le piccole dell’Atletica Cogne imporsi in 5’41”, grazie a Maelys Galloni, Rhianna Testolin, Giorgia Cuaz. Al maschile i primi sono stati i tre giovanissimi dell’Atletica Ivrea composta da Nikolas Zublena, Marcello Beltrand, Emanuele Turino che si sono imposti in 5’33”.

Spazio a seguire per i Ragazzi, under 13, dove la prova al femminile è andata alle tre componenti dell’Atletica Calvesi, Merilin Mortara, Anna Albiero, Mya Canalini che si sono imposte in 5’06”. 7 secondi in meno i migliori al maschile, i colleghi Calvesi Emanuele Luboz, Alexys Chapellu, Andrea Fiocchini che hanno vinto in 4’59”.

Infine i Cadetti, under 15, dove al femminile ha brillato la formazione del Pont Donnas composta da Carlotta Giovanetto, Cloe Zoppo Ronzero, Annachiara Rolfini che hanno concluso la loro prova in 4’49”. Al maschile i migliori sono stati i tre componenti dell’Atletica Cogne Aosta, Gabriele Mappelli, Niccolò Statti, Gabriel Spensatello veloci sul traguardo raggiunto in 4’25”.

Tra i non competitivi si festeggia la presenze delle squadre di UniVdA, presenti sia nella prova veloce 3x500mt con Martino Dalla Fontana, Greta Monzini e Matteo Ansaldi che in quella 3x4km con Elisabetta Anrò, Gianluca Baroli e Carlo Umberto Ragagnani.

Il premio per la società più numerosa tra le valdostane è andato alla Calvesi Aosta che ha schierato 34 staffette. Tra le formazioni di fuori regione, spiccano le 15 squadre dell’Atletica Susa.

Il Trofeo 7 Torri, assegnato sulla base dei migliori tre piazzamenti al maschile più il miglior femminile è andato all’Atletica Susa Adriano Ascheris con 31 punti, davanti all’APD Pont St Martin (43) e terzi ex aequo Calvesi e S.Orso (51).