Interventi per l’ampliamento del campo da golf in località Les Iles nei Comuni di Brissogne e Quart

La Giunta regionale ha approvato la presa d’atto, proposta di concerto con l’Assessorato del Turismo, Sport e Commercio, della possibilità di pervenire a un accordo di programma tra la Regione e i comuni di Brissogne e Quart, per la realizzazione dell’ampliamento dell’esistente campo da golf sito in località Les Iles, impianto classificato di interesse regionale.

“L’intervento proposto – precisa l’Assessore Davide Sapinet – prevede il mantenimento del numero totale di buche (nove) e un aumento complessivo in termini di “par” totale, con passaggio da 30 colpi a 33 colpi totali per completare il giro e si pone come obiettivo la valorizzazione dell’infrastruttura rendendola maggiormente attrattiva. Tale intervento, che si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione delle infrastrutture sportive regionali, avrà un impatto positivo in termini di sviluppo e riqualificazione della zona ricompresa tra i due comuni interessati e va ad aggiungersi ad altre importanti offerte turistico-sportive quali la pista ciclabile.”

“L’investimento per l’ampliamento del campo da Golf di Les Iles si inserisce a pieno titolo nelle azioni di sviluppo e crescita dell’offerta turistica della Valle d’Aosta – dichiara l’Assessore Giulio Grosjacques. La vocazione sportiva del nostro territorio passa anche attraverso i grandi interventi sulle infrastrutture come quello in questione, che, oltre ad assumere valore per i residenti, contribuirà a potenziare la competitività della nostra regione sul mercato turistico rendendola ancor più appetibile per gli appassionati di questo sport.”

L’importo stimato per l’intervento è pari a 2 milioni di euro, somma interamente garantita dalla Regione come peraltro previsto dalla legge di assestamento dello scorso mese di giugno, che ne ha autorizzato la spesa. L’intervento sarà realizzato dal Comune di Brissogne, identificato quale referente, che ha previsto di avviare l’appalto per i lavori nella seconda metà del 2025.