Ginnastica: Amely Sordi brilla e si qualifica per la finale nazionale di ritmica

Amely Sordi, giovane ginnasta valdostana, ha ottenuto un’importante qualificazione per la finale nazionale Gold di categoria, grazie a una prestazione eccellente a Piombino Dese, in provincia di Padova, il 20 ottobre. In forza alla Società piemontese Eurogymnica e originaria della Gym Aosta, Amely ha conquistato il secondo posto con un punteggio totale di 100.150, avvicinandosi alla vincitrice Dezuanni Benedetta, che ha totalizzato 100.500.

La sua gara si è distinta per le esibizioni al cerchio, alla palla, alle clavette e al nastro, con punteggi rispettivamente di 25.100, 24.000, 26.450 e 24.600. Tuttavia, due perdite di attrezzo le hanno impedito di conquistare la prima posizione.

Questo risultato rappresenta un traguardo significativo non solo per Amely, ma anche per le sue allenatrici, Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro, e per l'intero movimento ginnico valdostano, considerando che pochi atleti della regione raggiungono simili livelli di eccellenza nella ginnastica ritmica, particolarmente nella categoria Junior 1, che è tra le più competitive. La qualificazione alla finale nazionale non solo premia il talento di Amely, ma la inserisce anche tra le migliori ginnaste italiane, aprendo a nuove opportunità nel suo percorso sportivo.