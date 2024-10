la Valle d'Aosta si prepara a brillare con il Test Pista del nuovo tracciato Downhill

L'evento segna un importante passo verso l’inserimento della località valdostana nel circuito mondiale, rappresentando il quinto appuntamento della stagione.

Loris Vergier, Campione del Mondo di downhill, Loïc Bruni, attuale leader del ranking mondiale, e il giovane talento Mylann Falquet saranno protagonisti di questa giornata, durante la quale avranno l’opportunità di testare il percorso e fornire il loro feedback sui lavori realizzati. La presenza di questi atleti di alto livello non solo sottolinea l’importanza dell’evento, ma offre anche un’ottima occasione per gli appassionati di avvicinarsi a icone dello sport.

L’incontro avrà luogo presso il piazzale impianti delle Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. alle 17.00, dove sarà allestita un’area di scambio informale presso il locale La Buvette. Qui, gli atleti, insieme al direttore gara e coordinatore dei lavori Enrico Martello, saranno a disposizione per rispondere a domande e concedere interviste, offrendo una rara opportunità di interazione diretta con i protagonisti di questo sport.

La Thuile, rinomata per i suoi paesaggi mozzafiato e le sue piste da sci, si appresta a confermare la sua vocazione di meta per gli sportivi e per i turisti, combinando la passione per il downhill con le bellezze naturali della Valle d’Aosta. L’evento non solo attirerà gli appassionati di mountain bike, ma contribuirà anche a promuovere il turismo nella regione, facendo della località un punto di riferimento per eventi sportivi di alto livello.