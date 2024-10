Pickleball: Master Finale del Circuito 'Road to Torino': Lorenzo Valente e la coppia Montegrandi-Covi trionfano ad Aosta

I quattro migliori giocatori del singolare maschile e le prime quattro coppie del doppio maschile, classificatesi dopo le tre tappe disputate da giugno a settembre, hanno dato vita a un torneo avvincente.

Nel tabellone del singolare maschile, Lorenzo Valente si è aggiudicato il primo posto, trionfando in finale contro Frederic Dalle. I due atleti hanno dato vita a un match combattuto, ma Valente ha dimostrato maggiore determinazione e abilità, portando a casa il titolo. Davide D'Achille e Fabio Puppo si sono classificati terzi, contribuendo a rendere il torneo ancora più emozionante.

Nel torneo di doppio maschile, la coppia formata da Erik Montegrandi e Andrea Covi ha trionfato, battendo in finale Matteo Paonessa e Fabio Paonessa. La partita finale ha riservato momenti di grande intensità, con Montegrandi e Covi che hanno messo in mostra una notevole intesa e coordinazione. Le terze posizioni sono state conquistate da Leonardo Sergi e Etienne Montegrandi, insieme a Marco Chiucchiurlotto e Jacopo Ciampa, dimostrando l'alto livello di competizione presente nel torneo.

Grazie alle loro performance, Lorenzo Valente, Erik Montegrandi e Andrea Covi hanno guadagnato il pass per partecipare al Torneo Nazionale, in programma a Torino durante le ATP Finals. Questo risultato segna un importante traguardo per i giovani atleti, che potranno confrontarsi con i migliori del panorama nazionale. Il Master Finale ha chiuso in bellezza una stagione entusiasmante per il pickleball in Valle d'Aosta, lasciando grandi aspettative per il futuro.