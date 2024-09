Traguardo storico per l’atletica Cogne Aosta

Sabato 28 e domenica 29, al Campo Sportivo Lagorio di Imperia, si terranno le Finali Nazionali dei Campionati di Società (CDS) su pista per le categorie Allievi e Allieve (16-17 anni).

È un traguardo storico per la società che per la prima volta si qualifica per una Finale Nazionale CDS nella categoria Allieve con una squadra molto giovane, composta da 9 ragazze di cui 7 al primo anno di categoria, cresciute nel vivaio dell’Atletica Cogne Aosta.

La squadra è così composta:

ABELLI Matilde 400m – staffette 4x100 – 4x400

BLANC Alessia 400 ostacoli – staffetta 4x400

COSTA Ludovica salto in alto – salto in lungo

DELLIO Nicole 100m – 200m – staffetta 4x100 LUCIANO’ Yasmine Lancio del martello – Getto del peso MILANI Martina 800m – 2000 siepi – staffetta 4x400 MOLINARI Serena 100 ostacoli – staffette 4x100 e 4x400 VALLET Sylvie 1500m – 3000m – staffetta 4x400

ZOJA Eleonora Salto triplo – Lancio del giavellotto