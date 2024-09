CS 12h Rotaract Volley Cup per la LILT VdA

Il Rotaract Club Mont Blanc - Vallée d’Aoste, in collaborazione con la LILT Valle d’Aosta, ha organizzato la “12h Rotaract Volley Cup”, una manifestazione sportiva all’insegna della solidarietà e della prevenzione. L’evento, che si terrà sabato 5 ottobre presso l’Area 6 Tu di Sarre, dalle 9:00 alle 21:00, coinvolgerà squadre miste 3vs3 in un torneo di volley, con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare ai progetti della LILT Valle d’Aosta contro il tumore al seno. Gli accrediti delle squadre e la consegna del welcome kit sono previsti dalle 8:30, ai campi da beach volley di Sarre, e l’entusiasmo per l’iniziativa cresce di giorno in giorno.

L’importanza della manifestazione è sottolineata da Giulia Calisti, presidentessa del Rotaract Club Mont Blanc - Vallée d’Aoste: “Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. È un momento cruciale per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce, che aumenta notevolmente le possibilità di guarigione. Attraverso questo evento non vogliamo solo raccogliere fondi, ma anche incoraggiare tutti i partecipanti a prendersi cura della propria salute.”

L’iniziativa ha l’obiettivo di creare un connubio perfetto tra sport, divertimento e beneficenza, permettendo ai partecipanti di fare del bene mentre trascorrono una giornata piacevole in compagnia di amici e familiari. Il costo di partecipazione è di 20€ a persona, e le squadre, formate da tre giocatori (almeno uno dei quali deve essere di sesso opposto), possono iscriversi entro il 3 ottobre attraverso un link dedicato.

Non è solo una competizione, ma un’occasione per promuovere la salute e la prevenzione, temi centrali anche per la LILT Valle d’Aosta. Salvatore Luberto, presidente dell’associazione, ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto: “Ringraziamo il Rotaract Mont Blanc - Vallée d’Aoste per l’attenzione rivolta alla nostra causa. Queste iniziative, che promuovono il movimento attraverso lo sport amatoriale, sono particolarmente apprezzate da LILT perché sostengono le regole quotidiane della salute: Non fumare, Non fare abuso di alcol, Svolgi regolare attività fisica, Segui una sana alimentazione.”

L’evento non solo fornirà un sostegno economico ai progetti della LILT, ma contribuirà anche a diffondere un messaggio di speranza e prevenzione in un contesto di divertimento e inclusione. “Il nostro obiettivo - ha ribadito Calisti - è quello di sensibilizzare le persone, ricordando che prendersi cura della propria salute può essere fatto anche attraverso momenti di condivisione e sport.”

Fondamentale per la buona riuscita dell’evento è stato il contributo degli sponsor, che hanno sposato la causa con entusiasmo e hanno contribuito alla realizzazione della giornata. Tra questi si annoverano Bellevue Hotel di Cogne, Conad di Sarre, CVA, Hostellerie du Cheval Blanc di Aosta, Medical Lab, Mental Natural Boom e SkyWay Monte Bianco. La loro partecipazione non solo permette la buona organizzazione della manifestazione, ma dimostra come la comunità locale sappia unirsi per sostenere cause di grande importanza sociale.

La “12h Rotaract Volley Cup” sarà una giornata all’insegna della solidarietà, dello sport e del divertimento, un’occasione per fare del bene e per sensibilizzare sulla prevenzione del tumore al seno, con l’augurio che iniziative come questa possano continuare a crescere e a coinvolgere sempre più persone.

