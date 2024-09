Francesca Mazzucato trionfa a Cerrione: il talento valdostano domina nel circuito "Teodoro Soldati"

La promettente golfista, tesserata per il Golf Club Aosta Brissogne, ha dominato la gara femminile nella classifica del lordo, chiudendo la competizione con un impressionante score di 81 colpi.

Mazzucato, appena 13enne, ha dimostrato una maturità sportiva sorprendente, gestendo la gara con grande freddezza e regolarità. Dopo un primo giro chiuso in 41 colpi, la giovane golfista valdostana ha migliorato ulteriormente la sua performance nel secondo giro, terminando con 40 colpi e distanziando di ben 5 lunghezze la sua più vicina avversaria, Mara Coppini (Castelconturbia), che ha chiuso con 86 colpi. Al terzo posto, con un totale di 87 colpi, si è piazzata Sara Montejo Rey (Albatros).

L'exploit di Francesca Mazzucato non è solo il segno di un talento in rapida crescita, ma anche di una determinazione e di un controllo tecnico che lasciano presagire un futuro radioso. La sua performance a Cerrione conferma che il Golf Club Aosta Brissogne ha in lei una punta di diamante capace di farsi notare anche a livello nazionale. Il presidente del circolo, Dario Comé, può dirsi orgoglioso di vedere una delle sue giovani atlete brillare in competizioni così prestigiose.

Il torneo maschile: sfida serrata e valdostani in evidenza

Anche nella gara maschile si è assistito a una lotta avvincente. Patrick Lombardo (Stupinigi) ha conquistato il primo posto con 73 colpi, stesso punteggio di Mattia Rosso (La Mandria), che si è classificato secondo per un dettaglio tecnico. La terza posizione è stata condivisa da Giorgio Sanvito (Bergamo) ed Edoardo Giachino (Cherasco), entrambi con 78 colpi.

A conferma della qualità del settore giovanile valdostano, i fratelli Federico e Alessandro Subet, entrambi del Golf Club Aosta Brissogne, si sono distinti con prestazioni di alto livello. Federico ha chiuso in 5ª posizione con 79 colpi, mentre Alessandro ha terminato 8° con 80. Mathias Sciocchetti Bois, anch'egli dell'Aosta Brissogne, ha ottenuto un rispettabile 12° posto con 83 colpi, mentre Julian Faccini (Courmayeur) ha chiuso la sua gara al 21° posto con 88 colpi.

Un futuro brillante per la Valle d'Aosta golfistica

La vittoria di Francesca Mazzucato a Cerrione rappresenta un importante successo non solo per la giovane atleta, ma anche per l'intero movimento golfistico valdostano. Il talento, la passione e l'impegno che atleti come lei dimostrano sono il segno che il golf in Valle d'Aosta ha tutte le carte in regola per continuare a crescere e affermarsi su palcoscenici sempre più importanti. Con Francesca in prima linea, il futuro del golf valdostano è più luminoso che mai.