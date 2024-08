Auto: al Driving For Victory di Ivrea Kristian Sohlberg ospite e coach di Slaven Šekuljica

Continia a pieno ritmo il lavoro di "Driving For Victory", il progetto realizzato da Corrado Perino con l'obiettivo di formare giovani e nuovi talenti che possano gareggiare nelle competizioni internazionali, facendo prima esperienza nelle gare minori. Questo è reso possibile soprattutto grazie alla gestione del "Motor Park" di Ivrea, il campo di allenamento su terra che, da alcuni mesi, è curato dalla stessa scuola.

Ospite, anzi coach, della giornata di mercoledì 28 agosto è stato Kristian Sohlberg, pilota professionista per più di vent'anni (tra il 1997 e il 2014), che ha partecipato a oltre 30 rally nel WRC. Il suo miglior risultato è stato nel PWRC nel 2002, quando ha concluso il campionato in seconda posizione. Pilota ufficiale della Mitsubishi tra il 2003 e il 2005, ha conquistato il sesto posto assoluto nel Rally di Sardegna del 2006, una prova del WRC. Il coach finlandese lavora da anni con piloti che, negli ultimi dieci anni, sono poi diventati campioni nazionali, europei e mondiali.

Sul circuito gestito da "Driving For Victory", Kristian ha lavorato insieme a Slaven Šekuljica, pilota croato protagonista del WRC a bordo della Ford Fiesta Rally3, preparata dalla Gliese Engineering di Giorgio Marazzato. Insieme al suo navigatore, Damir Petrović, Slaven sarà al via dell'Acropolis Rally in Grecia il prossimo fine settimana.

"Abbiamo iniziato a lavorare con Slaven partendo dalle basi, in particolare dalle note, perché utilizzava un sistema che per molti anni, in realtà, non ha funzionato per lui. Così abbiamo modificato il metodo e, abbastanza rapidamente, ha capito il motivo del cambiamento e i benefici. Il secondo giorno, proprio qui su questa pista molto interessante, caratterizzata da tutti i tipi di curve e alcuni salti, ha fatto decisamente ottimi progressi sia nella guida che nelle note. Sono molto contento dei progressi che Slaven è riuscito a fare. Ovviamente, non si può imparare tutto in un giorno, e la chiave è ripetere tutto abbastanza spesso per ottenere davvero i risultati desiderati," ha commentato Sohlberg.

La giornata di test e coaching di mercoledì è stata solo una delle tante che Perino e il suo team trascorrono al Motor Park di Ivrea, un luogo sempre più frequentato e apprezzato. "È stata davvero una gran bella giornata, con un bel test che ha permesso al Team Gliese di apportare modifiche alla vettura di Slaven per un miglior settaggio in vista dell'Acropolis Rally. Il circuito ha retto benissimo, e tutti sono rimasti soddisfatti della qualità del terreno e delle varie curve.

Ovviamente, come ha dichiarato anche Kristian, non è veloce come le prove in Finlandia, ma per iniziare a capire cosa significhi gareggiare su terra e per gli allenamenti è ottimale prendere confidenza su un percorso del genere," ha concluso un soddisfatto Corrado Perino.