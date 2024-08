Minimoto a tutta velocità: A Pontey si è conclusa la tappa interregionale del Trofeo OPES ITALIA Minimoto presso l’impianto La Quercia58

Si è conclusa questa domenica la tappa interregionale del Trofeo OPES ITALIA Minimoto presso l’impianto La Quercia58 a Pontey. Numerosi piloti di età compresa per la maggior parte tra 6 e 10 anni si sono datti battaglia in un weekend di gare entusiasmante. La pista di Pontey ha ospitato per il secondo anno consecutivo questa tappa, apprezzata molto per la location e l’organizzazione dello staff che ha messo a proprio agio tutti i partecipanti con un clima di divertimento e serenità sportiva nonostante l’importanza e la portata dell’evento. Il sabato è stato dedicato alle prove libere con una buona affluenza, mentre la domenica è stata dedicate alle qualifiche e gare. Non sono mancate le presenze dei “valdostani”, a dominare la categoria Rental a bordo di un Ohvale GP2 è stato David Tomas di 13 anni, che si è aggiudicato entrambe le vittorie, al secondo posto uno straordinario Fabio Verducci, arrivato secondo in entrambe le gare. La direzione gara è stata comandata da Alessandro Loprevite, mentre tutta l’organizzazione è stata organizzata dal Presidente de La Quercia58 Andres Tomas: “è stato un weekend intenso, ormai ci stiamo abituando a gestire questo tipo di eventi, sono molto soddisfatto del mio staff, siamo una bella realtà e stiamo diventando “maggiorenni”, il nostro sogno è quello di poter continuare con questo tipo di lavoro, ma abbiamo bisogno di più spazio nel paddock, è un problema “positivo”, vuol dire che stiamo lavorando bene. Sono anche molto contento di poter ogni anno inserire nuovi piloti, la data non ha aiutato perché altrimenti potevamo schierare 5 piloti valdostani, è stato comunque emozionante vedere tutta questa gente che proveniva da tutto il nord d’Italia”

Categoria School 1° Vincenzo Loffredo

Categoria School EVO 1°Leonardo Scicolone – 2° Leonardo Tropiano – 3° Sette Samuele

Categoria Junior Expert 1° Emanuele Turi

Categoria Junior Race 1° Fontana Dylan – 2° Mattia Passarella – 3° Daniele Battisti

Categoria S2 - 1° Paolo Canfora – 2° Samuel Giusti

Categoria S3 - 1° Leonardi Nani

Categoria Rental – 1° David Tomas – 2° Fabio Verducci – 3° Vanessa Loprevite

Hanno partecipato tanti piloti come Wild Card (non iscritti al campionato ufficiale), da rimarcare la presenza del neo campione europeo Oliver Tagliati, talento della 57Accademy gestita dal padre, anche lui campionissimo italiano. Inoltre, presenti anche Casari Nicolas, Mirko Loprevite, Loris Accorsi, Kevin Donato, piloti di altissimo livello che hanno gareggiato fuori classifica.

Da sx, Loredana D’Urzo (presidente Alemotocorse) – Mirko Loprevite – Loris Accorsi – David Tomas (pilota CNV) – Vanessa Loprevite (unica donna, pilota CNV) – Alessandro Loprevite

Griglia di partenza

Da sx Alessandro Loprevite – Andres Tomas (gestore La Quercia 58)

Da sx Mattia Passarella – Dylan Fontana – Daniele Battisti

Da sx Mattia Passarella – Emanuele Turi – Mirko Loprevite

Il briefing con tutti i piloti e genitori

David Tomas con la sorellina Michelle e la mamma Erika

Fabio Verducci, pilota valdostano