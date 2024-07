Pickleball: I valdostani puntano ai campionati italiani di Torino

Il circuito, che include tre appuntamenti e un Master Finale, è la strada verso i Campionati Italiani che si terranno a Torino in concomitanza con le ATP Finals. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti locali, tutti desiderosi di dimostrare il loro valore su un palcoscenico regionale di crescente importanza.

Il torneo si è articolato in due categorie principali: doppio maschile e singolare maschile. Ogni categoria ha previsto una fase a gironi iniziale, seguita da una fase a tabellone ad eliminazione diretta, creando un percorso impegnativo e avvincente per tutti i partecipanti.

Nel doppio maschile, la coppia composta da Fabio Puppo ed Erik Montegrandi ha dato prova di grande sintonia e abilità. Dopo aver superato le fasi preliminari, i due si sono ritrovati a contendersi il titolo in una finale entusiasmante contro Matteo Paonessa e Fabio Paonessa. Il match, molto combattuto, si è concluso con la vittoria di Puppo e Montegrandi con il punteggio di 15-10, confermando la loro eccellenza nella specialità e l’affiatamento che li ha contraddistinti durante tutta la competizione.

Nel singolare maschile, Lorenzo Valente ha mostrato un dominio notevole sul campo. Dopo aver attraversato le fasi a gironi con determinazione, Valente ha raggiunto la finale dove ha affrontato Fabio Puppo, già vincitore nel doppio. In una partita che ha messo in luce la tecnica e la preparazione di Valente, il giocatore è riuscito ad imporsi con un punteggio netto di 15-4, dimostrando il suo ottimo stato di forma e la sua superiorità nel singolo.

Questi risultati - com espiega il Maestro Nazionale Fabio Paonessa non solo evidenziano il talento dei giocatori locali, ma rappresentano anche un passo significativo verso la qualificazione per i Campionati Italiani, che promettono di essere un evento di grande rilievo. Con altre due tappe e il Master Finale ancora da disputare, il circuito "Road to Torino" continua a tenere alta l’attenzione sul pickleball regionale, offrendo ai partecipanti e al pubblico momenti di intensa emozione sportiva.