Magia e salti da record all'Arco di Augusto: L’Asta in Piazza incanta Aosta

il suo undicesimo appuntamento, l’Asta in Piazza ha regalato ad Aosta una serata di pura magia sportiva e intrattenimento di altissimo livello. Nella suggestiva cornice di Piazza Arco di Augusto, adiacente al torrente Buthier e in direzione di Viale Federica Chabod, il pubblico ha assistito a un evento indimenticabile, dove sport e spettacolo si sono fusi in un connubio perfetto.

Protagonisti della serata sono stati nove giovani talenti italiani e un performer francese che hanno saputo stregare il pubblico con le loro prestazioni mozzafiato. Ma la vera emozione è iniziata ancora prima, quando una decina di giovanissimi ha avuto l’opportunità di vivere il battesimo del salto con l’asta, calpestando per la prima volta la struttura rialzata e regalando momenti di pura gioia e commozione.

La competizione, partita alle 20:15, è stata inserita nel calendario delle manifestazioni estive del Comune di Aosta, promossa dall’Atletica Sandro Calvesi e proposta da Area Sport. La sfida sportiva si è rivelata estremamente equilibrata, soprattutto nella gara femminile, dove Giulia Valletti Borgnini, Giada Pozzato e Maria Roberta Gherca hanno chiuso tutte alla misura di 4,05 metri. La vittoria è andata a Giulia Valletti Borgnini, 23enne tesserata per le Fiamme Gialle Simoni, che ha superato senza errori le misure di 3,90 metri e 4,05 metri, stabilendo il suo primato stagionale. Giada Pozzato ha conquistato il secondo posto, faticando inizialmente sulla pedana sopraelevata alla misura di 3,70 metri, ma riuscendo poi a superare senza problemi i 3,90 metri e 4,05 metri. Maria Roberta Gherca ha chiuso al terzo posto, penalizzata da un errore sia a 3,90 metri che a 4,05 metri.

La gara maschile ha preso corpo con il calare della sera, con l’asticella salita inizialmente a 4,60 metri. Mattia Beda, Andrea Demontis e Nicolò Fusaro hanno affrontato positivamente questa quota, seguiti da Federico Biancoli e Federico Bonanni che si sono uniti al gruppo alla misura di 4,80 metri. La competizione si è intensificata ulteriormente quando l’asticella è salita a 5,00 metri, portando in gara anche Ivan De Angelis. Questa misura è stata la soglia finale per Nicolò Fusaro, che ha chiuso al sesto posto, e per i due Juniores Mattia Beda e Andrea Demontis, quarti ex aequo. Federico Biancoli e Federico Bonanni hanno superato i 5,15 metri, chiudendo rispettivamente al terzo e secondo posto. La vittoria è andata a Ivan De Angelis, che ha conquistato il primo posto superando al primo tentativo i 5,25 metri, replicati poi a 5,35 metri. Nonostante non sia riuscito a superare i 5,51 metri, che avrebbero rappresentato il suo primato personale, il pubblico ha tributato un caloroso applauso al termine della sua esibizione.

Dopo la competizione ufficiale, lo spettacolo è proseguito con una performance unica nel suo genere, offerta dal 31enne francese Baptiste Boirie. Il performer ha incantato i presenti con una serie di salti mozzafiato, ai piedi del suo skate a motore, guidato dalla moglie Maëva tramite joystick. Boirie ha eseguito un primo salto a 5,80 metri, per poi superare i 6 metri, mandando in visibilio la platea. Caricato di adrenalina, ha tentato anche 6,10 metri e 6,18 metri, misure che avrebbero rappresentato il suo miglior risultato. Nonostante i quattro tentativi, di cui il penultimo molto promettente, Boirie ha regalato un'esperienza indimenticabile al pubblico, che ha applaudito calorosamente la sua straordinaria esibizione.

Classifica ufficiale Gara femminile: 1a Giulia Valletti Borgnini (Fiamme Gialle Simoni) 4,05 m 2a Giada Pozzato (Atl Brescia 1950) 4,05 m 3a Maria Roberta Gherca (Aeronautica) 4,05 m

Gara maschile: 1° Ivan De Angelis (Fiamme Gialle) 5,35 m 2° Federico Bonanni (Aeronautica) 5,15 m 3° Federico Biancoli (Atl Riccardi Milano) 5,15 m 4° Andrea Demontis (Cus Cagliari) 5,00 m 4° Mattia Beda (Nissolino) 5,00 m 6° Nicolò Fusaro (Athletic Club 96 Asperia) 5,00 m

Show: Baptiste Boirie (Francia) 6,00 m

La serata si è conclusa con applausi e sorrisi, confermando l’Asta in Piazza come uno degli eventi più emozionanti e coinvolgenti dell’estate valdostana. Il pubblico ha lasciato Piazza Arco di Augusto con il cuore pieno di entusiasmo e il ricordo di una notte dove lo sport e lo spettacolo hanno vinto insieme.