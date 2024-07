Campionato Pentathlon Lanci S35+ e MC 35+

Nella giornata di Domenica 30 sul campo di atletica di Santhià (VC) si è tenuto il campionato regionale pentathlon lanci master (peso, disco, giavellotto, martello e martello a maniglia corta) e campionato regionale di lancio del martello a maniglia corta.

Per la categoria master femminile 60-69 anni la vittoria va a Paola Rosati (Atl. Sandro Calvesi) con 2544. Rosati vince anche la gara di martello a maniglia corta con la misura di 12,82 m e si aggiudica il premio Reggiani come miglior martellista in gara. 2a Lorella Trabaldo (Atl. Sandro Calvesi) con 1310.

Antonino Lo Nano (Atl Sandro Calvesi) vince il titolo regionale con 2844 punti arrivando primo anche della classifica generale. Luigi Vesan (Atl Sandro Calvesi) è 2° con 1531 per la valle d’Aosta. Lo Nano conquista anche il titolo regionale di lancio del martello a maniglia corta con la misura di 11,64 m.

Giovanbattista Bova (Atl. Sandro Calvesi) vince il titolo maschile della categoria master 60-69 anni con 1994 punti. Vince il titolo regionale di lancio del martello a maniglia corta con 8,74 m.

Alvaro Miorelli (Atl Sandro Calvesi) vince il titolo della categoria 70-79 anni con 2988 punti arrivando anche primo nella classifica generale. Miorelli vince anche la gara di lancio del martello a maniglia corta con la

misura di 12,54 m.

Marta Norelli (Atl Sandro Calvesi) vince la gara di lancio del disco con 34,13 m della categoria master 35-39 anni. Norelli non continua nelle altre gare.