Tra i primati del Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort ce n’è uno particolarmente gradito agli appassionati dello sport del momento, che a giugno ha visto arrivare a Roma i migliori giocatori del mondo: si tratta del padel, di recente sugli scudi nella capitale con la tappa capitolina del circuito Premier Padel, disciplina sportiva che nella struttura valdostana firmata Valtur può contare su campi tra i più alti d’Europa.

La caratteristica di trovarsi a 2000 metri di altitudine, vicino alla vetta più iconica delle Alpi, non li rende solo particolarmente belli, ma li rende terreni di gioco speciali poiché la minor concentrazione di ossigeno presente in alta quota fa sì che siano funzionali a migliorare le prestazioni e la temperatura di montagna in estate permette di giocare all’aperto senza soffrire degli effetti del caldo.

Un’experience a misura di padel, con la clinic del maestro Enrico Corbinelli e vista sul Cervino

In Italia il padel conta oltre 1,5 milioni di praticanti e pensando a loro e al desiderio di poterlo praticare anche in vacanza, perfezionando i colpi (o anche a chi desidera iniziare da zero) e imparando ad allenarsi al meglio, Valtur ha creato un’experience a misura di padel: non si avrà solo la possibilità di giocare, infatti, ma si potranno apprendere vere e proprie nozioni tecniche e piani di allenamento tarati su ogni livello, grazie alla clinic tenuta da Enrico Corbinelli, Maestro Nazionale FITP di Padel .

Organizzata in partnership con Quicksand, brand italiano, presente in oltre 30 paesi nel mondo, leader di settore che da 16 anni produce attrezzature e abbigliamento tecnico per padel, beach tennis e pickleball, la clinic si svilupperà nell’arco di alcuni giorni e godrà di un motivante elemento di unicità: la vista sul Cervino.

Si può scegliere di viverla tra il 29 luglio e il 3 agosto, con approfondimenti specifici dedicati a situazioni di gioco e abilità tecniche, nonché tre programmi diversi pensati per principianti, intermedi e avanzati.

Protagonista, naturalmente, sarà anche il gioco con momenti di gara per testare immediatamente sul campo quanto appreso nel corso della sessione formativa e di allenamento, beneficiando dell’immediato riscontro del maestro e della possibilità di andare a lavorare subito su lacune e colpi migliori.

Oltre alla vista su una delle vette più belle di tutto l’arco alpino, l’experience a tema padel sarà resa speciale dal wellness della Spa Miele. Perché un po’ di wellness e di relax sono la conclusione migliore di una giornata dedicata allo sport!