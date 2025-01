Sci nordico: Cogne si presenta con due tracciati inediti e da scoprire

Cogne è pronta ed è il primo traguardo dopo l’ondata di acqua e fango che, la scorsa estate, aveva messo in ginocchio il paese. Con forza e determinazione, l’intera comunità ha saputo rialzarsi e tornare alla normalità, trovandosi poi catapultata in una realtà inattesa: la possibilità di ospitare la Coppa del Mondo di sci di fondo. Le prime interlocuzioni ad agosto, l’ufficialità a fine settembre, a soli quattro mesi dall’evento. Dall’approvazione dei calendari FIS del 28 settembre, non c’è stato riposo per il neo comitato organizzatore, presieduto da Filippo Gérard. Ora, davanti, due settimane fondamentali per rendere operativi i piani e accogliere i migliori fondisti al mondo, che, a distanza di quasi sei anni, torneranno a gareggiare al cospetto del Gran Paradiso.

I DUE ANELLI DI GARA

Dal 31 gennaio al 2 febbraio sono previste 3 gare: due in passo alternato e una in skating per il settore femminile e quello maschile, per un totale di sei prove, cui si aggiungeranno i turni di qualificazione della team sprint e della sprint, le gare in tecnica classica previste nelle prime due giornate sull’anello di 1,33 chilometri. Domenica, l’individuale in skating sulla distanza di 10 chilometri (3 giri dell’anello da 3,33 km), con partenza a intervalli.

A differenza del passato, comitato organizzatore e FIS hanno deciso di apportare una serie di modifiche ai tracciati, con l’intento di aumentare lo spettacolo. Invertiti partenza e arrivo, invertito il senso di percorrenza, che diventa orario; cambiati anche alcuni tratti del tracciato. Il battesimo della nuova pista omologata è avvenuto lunedì 6 gennaio, con la disputa delle gare del circuito regionale FISI-Asiva, davanti allo sguardo di alcuni tecnici della Nazionale italiana. Con due percorsi inediti, a 1.500 metri di quota, sarà curioso capire quali atleti meglio si adatteranno.

TORNA ANCHE LA MINI COOP

A Cogne, come da tradizione, ci sarà spazio anche per i più giovani. L’ultima novità è rappresentata dalla Mini Coop, l’evento promozionale abbinato alla Coppa del Mondo, che verrà riproposto nella giornata di sabato 1 febbraio. Giochi e divertimento tra percorsi di abilità e sci di fondo, una bella occasione per coinvolgere le generazioni del futuro e far loro vivere l’ambiente del grande palcoscenico. All’evento, in programma all’interno dello snow park della Pila Spa, sono stati invitati i giovani fondisti del Comitato FISI-Asiva, che avranno inoltre la possibilità di incontrare alcuni atleti. Le iscrizioni hanno un costo di 5 euro e possono essere effettuate da oggi nell’apposita sezione del sito internet cogneworldcup.com.

GLI EVENTI COLLATERALI

Marco Albarello

Gare, sport e molto altro. Venerdì 31 gennaio, subito dopo la team sprint, si esibirà il violinista Andrea Casta, capace di coinvolgere il pubblico con il suo suono elettronico abbinato alle hit dance di oggi e di ieri. Riscalderà l’atmosfera di Cogne, in attesa della presentazione delle squadre, prevista alle 18:30 nella piazza della località. Un momento di incontro per grandi e piccoli, che potranno osservare da vicino i fondisti protagonisti in Coppa del Mondo, scattare foto e strappare autografi. Poi, dj set fino alle 23, che accompagnerà Cogne anche nelle giornate di sabato e domenica, quando sarà un giorno di festa per gli oltre 250 volontari e per il comitato della Coop FIS Cross Country World Cup, coinvolti nell’organizzazione di un evento possibile grazie al contributo della Regione Autonoma Valle d’Aosta e del Comune di Cogne, in un’ottica di rilancio della località dopo i gravi danni dell’ultima alluvione.

TRASPORTI PUBBLICI

Oltre al quotidiano servizio di trasporto pubblico tra Aosta e Cogne (attivo anche nella giornata di domenica), verrà istituito un servizio navetta specifico per la Coppa del Mondo con cadenza oraria. Corse in andata tra Aymavilles e Cogne, dalle 6:30 alle 10:30; ritorno da Cogne verso Aymavilles, dalle 15:30 alle 20:30. Entrambi i servizi saranno gratuiti per tutti dal 31 gennaio al 2 febbraio.

La strada regionale sarà regolarmente aperta alla circolazione dei mezzi. Il pubblico potrà parcheggiare le proprie auto nelle aree di sosta predisposte a Epinel e Lillaz, collegate con un servizio di navetta continua e gratuita. Ulteriori informazioni sulla viabilità di Cogne verranno comunicate attraverso i canali ufficiali.

La Coppa del Mondo di Cogne è possibile grazie al sostegno della Regione Autonoma Valle d’Aosta, del Comune di Cogne e alla preziosa collaborazione della Federazione Italiana Sport Invernali e del Comitato Asiva, nonché ai tanti partner privati, a iniziare dai main sponsor Acqua S.Bernardo e BCC, che fin da subito hanno creduto nel progetto.