Pickleball: Il Circuito nazionale 'Road to Torino' inizia a Gressan con successo per Valente e Pastorello-Farinet

Da sx in piedi Matteo Paonessa, Benoit Chabod, Lorenzo Valente, Fabio Puppo; da sx in ginocchio Loris Farinet, Lorenzo Pastorello e Fabio Paonessa.

Il Circuito rappresenta una novità significativa per la Valle d'Aosta, portando una ventata di freschezza nel panorama sportivo locale. Il circuito si articolerà su tre appuntamenti: il primo al Bel Air, il secondo a fine luglio presso l'Aosta Tennis Academy Palaindoor e il terzo a settembre al T.C. St. Christophe.

La giornata inaugurale al Bel Air ha visto la partecipazione di numerosi atleti che si sono sfidati con grande entusiasmo e spirito competitivo nei tabelloni del singolare maschile e del doppio maschile. Nel singolare maschile, Lorenzo Valente ha dimostrato una notevole superiorità tecnica e tattica, imponendosi su Loris Farinet in una finale avvincente che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all'ultimo punto. Valente ha saputo gestire la pressione e ha messo in mostra colpi precisi e potenti, meritandosi la vittoria finale.

Il torneo di doppio ha regalato altre emozioni forti, con la coppia formata da Lorenzo Pastorello e Loris Farinet che ha trionfato grazie a una straordinaria intesa e coordinazione. I due atleti hanno saputo sfruttare al meglio le loro abilità complementari, riuscendo a prevalere su Fabio Puppo e Benoit Chabod, che si sono comunque distinti per la loro grinta e determinazione, conquistando un meritato secondo posto.

Il circuito "Road to Torino" rappresenta una grande opportunità per gli atleti locali di mettersi in mostra e di confrontarsi con i migliori giocatori a livello nazionale. Le tre tappe previste saranno determinanti per selezionare i migliori di ogni categoria, che avranno la possibilità di accedere al prestigioso Master Regionale. Questo evento sarà il culmine della stagione e darà ai vincitori l'opportunità di partecipare al Campionato Italiano, in programma alle ATP Finals di Torino. Si tratta di un'occasione unica per i giocatori di Pickleball della Valle d'Aosta di competere a livello nazionale e di rappresentare la loro regione in un contesto di altissimo livello.

L'iniziativa "Road to Torino" ha già riscosso grande interesse tra gli appassionati di sport della Valle d'Aosta e si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del Pickleball e dello sport in generale. L'organizzazione degli eventi, curata nei minimi dettagli, ha garantito un'esperienza di alto livello per tutti i partecipanti, contribuendo a diffondere la conoscenza e la passione per questo sport emergente.