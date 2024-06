Tennis: Giovani talenti valdostani alla ribalta nella Coppa Belardinelli

I giovanissimi rossoneri sono stati inseriti nel gruppo "Berrettini" assieme ai coetanei delle regioni della Puglia, Lazio, Liguria e Trentino.

La competizione è stata intensa e ricca di emozioni, con cinque giornate di gara che hanno messo alla prova i ragazzi sia dal punto di vista fisico che mentale. Ogni incontro è stato un'opportunità di crescita e di confronto con alcuni dei migliori talenti del panorama giovanile italiano. La Valle d'Aosta ha concluso la sua avventura al 18° posto, un risultato che, pur lasciando spazio a miglioramenti, testimonia l'impegno e la passione dei giovani atleti valdostani.

La sfida contro la Basilicata, disputata nella giornata dedicata al "Torneo di Doppio", ha rappresentato un momento cruciale per il team. Nonostante la fatica accumulata, i ragazzi hanno dato il massimo, dimostrando spirito di squadra e determinazione. Il 18° posto finale è stato ottenuto alle spalle del Friuli e davanti alle rappresentative di Bolzano e Basilicata, segno di un buon livello complessivo della squadra.

L'esperienza è stata di altissimo livello per tutti i partecipanti. Sidonie Perrin, Chiara Perrelli, Mattia Melotti, Claire Susanna, Luca Cotaba, André Samuel Belley Fognier, Etienne Montegrandi e Oliviero Pretti, guidati dai tecnici Fabio Paonessa e Nathalie Viérin, hanno avuto l'occasione di confrontarsi con i migliori giovani d'Italia. Ogni match disputato è stato un tassello importante nel loro percorso di crescita sportiva e personale.

I tecnici Paonessa e Viérin hanno espresso grande soddisfazione per l'impegno e la dedizione mostrata dai ragazzi. "È stata un'esperienza formativa e stimolante," ha commentato Paonessa, "I ragazzi hanno dimostrato di poter competere a buoni livelli e questo ci dà fiducia per il futuro." Viérin ha aggiunto: "Abbiamo visto miglioramenti significativi in ciascuno di loro, sia in termini tecnici che tattici. Questo torneo ha rappresentato una grande opportunità per testare le loro capacità contro avversari di alto livello."

In definitiva, la partecipazione alla 25^ Coppa Mario Belardinelli ha offerto alla Rappresentativa Giovanile della Valle d'Aosta non solo una vetrina importante, ma anche un'occasione di crescita e di confronto con il meglio del tennis giovanile italiano. Un'esperienza che i giovani atleti porteranno con sé, arricchendo il loro bagaglio di competenze e preparandosi con entusiasmo per le sfide future.