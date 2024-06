Talenti golfistici valdostani brillano al Memorial Piragino

L'evento ha attirato numerosi giovani talenti del circuito nazionale, mettendo in luce le promettenti capacità dei golfisti valdostani.

Francesca Mazzucato del Golf Club Aosta Brissogne si è distinta tra le protagoniste, ottenendo il 14° posto assoluto e il 3° nella categoria Pulcini (13-14 anni). Con un punteggio finale di 163 colpi, ottenuti grazie a due solide prestazioni di 81 colpi nella prima giornata e 82 nella seconda, Francesca ha dimostrato ancora una volta il suo talento e la sua costanza a livelli elevati.

Anche nel settore maschile, i golfisti della Valle d'Aosta hanno lasciato il segno. Emanuele Giachino del Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses si è piazzato al 17° posto con un punteggio complessivo di 150 colpi, frutto di una prima giornata conclusa con 74 colpi e una seconda giornata con 76 colpi. Federico Subet, del Golf Club Aosta Brissogne, ha chiuso con un punteggio totale di 151 colpi, con una prestazione iniziale di 76 colpi seguita da un miglioramento a 75 colpi nel secondo giro.

Tra gli altri giovani golfisti valdostani, Julian Faccini del Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses ha ottenuto il 51° posto con 160 colpi (82+78), Alessandro Subet del Golf Club Aosta Brissogne si è piazzato al 68° posto con 164 colpi (83+81), mentre Mathias Schiocchetti Bois, anch'egli del Golf Club Aosta Brissogne, ha concluso all'84° posto con 173 colpi (82+91).

Dopo queste due giornate intense di competizione, i giovani talenti valdostani sono pronti per il prossimo appuntamento del circuito giovanile "Teodoro Soldati", previsto per domenica 16 giugno al Golf Club I Girasoli di Carmagnola. La gara, che si svolgerà su 18 buche medal stableford, vedrà nuovamente in campo Francesca Mazzucato, Emanuele Giachino, Federico e Alessandro Subet e Mathias Schiocchetti Bois, tutti determinati a mettere in mostra le loro abilità e a continuare il percorso di crescita in questo affascinante sport.