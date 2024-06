La MontBlanc Granfondo rinviata: nuova data in vista!

La MontBlanc Granfondo, originariamente prevista per il 9 giugno, è stata posticipata a causa di concomitanze con le Elezioni Europee.

La decisione è stata presa in seguito a comunicazioni ufficiali da parte degli Enti competenti, delle Forze dell'Ordine e del Comando Sezione Polizia Stradale, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità dei flussi di persone durante il weekend elettorale.

La Laguna Running, società organizzatrice dell'evento, si scusa per il disagio arrecato e comunica che sta lavorando attivamente per definire una nuova data per la Granfondo.

Maggiori informazioni sulla nuova data saranno comunicate a breve.