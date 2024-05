“Viaggio attraverso l’Europa” per le oltre 200 ginnaste impegnate nel saggio annuale del Club des Sports

La stagione agonistica del Club des Sports terminerà tra fine giugno e inizio luglio, quando a Rimini si svolgeranno le finali nazionali di ginnastica ritmica. Prima però, l’intera società si è ritrovata per il tradizionale saggio.

Sabato 25 maggio, nella palestra di Saint-Vincent, l’esibizione incentrata sull’Europa, un viaggio attraverso danze e costumi delle diverse tradizioni. In pedana tutti i gruppi che durante l’inverno hanno lavorato tra Aosta, Valtournenche, Variney e Saint-Vincent. Sede, quest’ultima, che ha raccolto moltissime adesioni. La società da tempo opera in diverse zone della Valle d’Aosta e conta oggi più di 200 tesserate dai 3 ai 20 anni.

Subito dopo il saggio, alcune ginnaste si sono spostate nella vicina Saluzzo per partecipare al Trofeo Coni, gara a squadre di ginnastica ritmica ma con programma individuale e somma dei quattro punteggi.

Secondo posto assoluto e titolo regionale per il Club des Sports, che ha schierato Celeste Ciurca (cerchio), Bianca Camaschella (palla), Melissa Mastroianni (clavette) e Alessia Masoaro (nastro) capaci di totalizzare complessivamente 38.775 punti. A livello assoluto vittoria del team Judo Azzurro (41.025) con terzo gradino del podio per Victoria Alba (38.600).

Sara Vegetti, referente del settore: «La nostra stagione è andata molto bene, l’intera società è soddisfatta di quanto fatto e dei molteplici risultati arrivati. È ancora presto per fare un bilancio definitivo perché avremo una trentina di ginnaste impegnate a Rimini per le tradizionali finali. Gli oltre 40 podi finora conquistati, sono di buon auspicio per l’appuntamento più importante dell’intera stagione. Fino a questo momento è stato tutto positivo, compreso il boom di iscrizioni un po’ inatteso nella nuova sede di Saint-Vincent».

GINNASTE

Giocomotricità di Aosta: Marta Casile, Maddalena Donzel, Viola Gontier, Viola Gruppuso, Elodie Loggia, Mya Mammoliti, Alisée Munier, Nicole Musay, Lara Schievano.

Giocomotricità di Saint-Vincent: Elisa Bulai, Aurora Cestaro, Diana Cestaro, Alice Challancin, Melissa Clemente, Bjorn Duroux , Chloe Epiney, Nicole Gorizia, Sveva Lamanna, Gaia Malcuit, Mirabel Mguzor Henry, Amelie Pagan, Alisée Pieiller, Sophie Pieiller, Nathan Pozzi, Ilaria Rosa, Alessia Vidal Ramos, Amélie Visini, Emilie Vittaz.

Corso di Saint-Vincent: Francesca Rita Aloisi, Carlotta Amato, Sara Barmasse, Beatrice Bioletti, Julie Cazzanelli, Kate De Rossi, Giulia Domanico, Alessandra Gamba, Gladys Macrì, Cloe Morreale, Alice Nicco, Dorothy Perrin, Francesca Rivetto, Marwa Taskoukt, Melodie Thuegaz.

Corso di Valtournenche: Amélie Barmasse, Lucy Barmasse, Giorgia Gallo, Alexandra Del giallo, Anaëlle Machet, Rebecca Maquignaz, Aris Muca , Gregory Pession, Gisèle Poletto, Beatrice Taboni, Bea Vokkri.

Corso di Variney: Linda Aceto, Emma Cocco, Veronika Framarin, Megi Jaku, Noemi Marcias, Martina Matucci, Arwen Nicco, Anna Pellerei, Amélie Quendoz, Nathalie Sanna, Rebecca Torello, Chloé Vetticoz.

Corso di Aosta: Sofia Viotto, Viola Crocco, Giada Protopapa, Kimberly Angiuli, Michelle Musay, Viola Trionte.

Corso di Preacrobatica: Tommaso Augugliaro, Rares Bulai, Giada Cipolla, Sophie Cretier, Aron Duroux, Dylan Duroux, Leonardo Lucat, Cecile Missiaglia, Giselle Missiaglia, Etienne Naudin, Margot Naudin, Julie Peaquin, Nicole Peaquin, Isabel Perrin, Celeste Perini, Alexis Pieiller, Sofia Rosa, Aurora Spanò, Amelie, Thuegaz, Julie Vallet.

Corso Avanzato di Saint-Vincent: Beatrice Bertacco, Ludovica Bolici, Alice Brunello, Noemi Cosentino, Leila Dondeynaz, Heidi Dondeynaz, Micol Dublanc, Matilde Mangaretto, Eva Molitierno, Elisa Muraca, Rebecca Stevanoni, Claire Vierin, Lucy Vout.

Esordienti di Saint-Vincent: Elena Cipriani, Gaia Conti, Margot Epiney, Lisa Galluccio Della Volpe, Sophie Martinet.

Agonistica di Base: Aurora Bidese, Denise Chira, Chiara Feder, Emilie Jacquin, Jannet Laayali, Elena Longo, Alice Payn, Norma Putignano, Indira Rama, Rebecca Rosati, Sofia Orrù.

Agonistica 2: Panasie Barailler, Melissa Barbuto, Chloé Demarin, Matilde Lo Verso, Martina Montegrandi, Elena Pennisi, Gaia Rigollet, Noemi Torretta, Martina Ziggiotto.

Agonistica di Saint-Vincent: Emma Baldo, Ilaria Bertoncin, Bianca Camaschella, Alysée Casula, Noemi Challancin, Celeste Ciurca, Giulia Cretier, Manuela Fianco, Alessia Fratini, Alessia Masoaro, Melissa Mastroianni, Enilda Ndreca, Matilda Lazzaro, Marie Peaquin.

Agonistica di Aosta: Emilie Avallone, Sofia Bevilacqua, Aimée Bo, Angelica Brunetti, Anna Cairo, Nicole Cassarino, Cecilia Cuaz, Marie Claire Gachet, Anna Gusulfino, Anna Montecchi, Nicoletta Moro, Elenoire Ollier Chiassan, Sveva Ottobon, Viola Ottobon, Mariapaola Rigo, Martina Turatti.

ISTRUTTRICI

Avviamento: Giorgia Feletti, Marta Carlon, Giada Girardi, Sophia Baldo, Sara Vegetti, Sophie Pramotton, Alessandra Ceccon, Amélie Zendri, Federica Furia, Noemi Jeni, Myriam Moncada, Federica Fornaro, Letizia Treves.

Agonistica: Patrizia Mondino, Diletta Franco, Alice Tuccari, Raffaella Gasparetto, Arianna Moranduzzo, Martina Moranduzzo, Tanja Saudin, Carlotta Pellissier, Monica Mondino, Beatrice Cuaz.

Coreografa: Valentina De Rosa.